Nehod švédských teenagerů za volanty přibývá. Unikátním A-traktorům roste odpor

Zatímco čeští teenageři mohou od 16 let řídit malou krabičku na kolech, ti švédští smí už o rok dříve jezdit třeba v Porsche Cayenne. Ovšem ne ledajakém – musí být registrované jako tzv. A-traktor, s čímž se pojí mimo jiné i omezovač rychlosti nastavený na pouhých 30 km/h.

Tato kategorie vozidel existuje zhruba století a v průběhu let procházela její pravidla řadou změn. Jednou z nejzásadnějších bylo v roce 2020 povolení elektronických omezovačů rychlosti místo výhradně mechanických. A právě tahle změna může v důsledku znamenat kompletní zákaz A-traktorů, dosáhnou-li svého odpůrci.

Do roku 2020 byla tato vozidla doménou především venkovských oblastí, poté se ale masově rozšířila i do měst právě díky zásadnímu usnadnění přestavby. Nárůst počtu A-traktorů byl extrémní – ze zhruba 25 tisíc registrovaných v roce 2019 se stalo téměř 53 tisíc registrovaných na konci roku 2022.

S tím se samozřejmě pojí i nárůst počtu nehod – ovšem ten je trochu disproporcionální. V letech 2020–2022 jich bylo 931, téměř dvouapůlnásobek počtu zaznamenaného v předchozích třech letech. Riziko zranění či smrti v A-traktoru je podle webu Guardian, který zprávy přináší, oproti běžnému autu čtyřnásobné.

Jak je možné se zabít ve vozidle, které má všechny moderní bezpečnostní systémy včetně airbagů a deformačních zón, když jedete 30 km/h? Jednoduše – jde to v případě, že jedete rychleji. Podle policie má řada A-traktorů skrytý spínač, který omezovač na 30 km/h deaktivuje.

„Může to být cokoliv. Například tlačítko, které zapíná mlhovky, umožní A-traktoru jet stejně rychle jako normálnímu autu,“ říká Petter Magnusson, šéf dopravní policie ve městě Karlstad. Najednou má nezkušený řidič s „notami“ na moped či normální traktor (ty je ve Švédsku možné získat od 15, resp. 16 let) v rukou normální auto, schopné jet rychlostí 150, 200 i více kilometrů v hodině.

Magnusson tedy volá po zákazu těchto vozidel, aby byli náctiletí chráněni před nehodami. „Vzhledem k tomu, že tak málo lidí dodržuje pravidla, nevidím jiné řešení,“ říká, avšak dodává, že by se dalo souhlasit i s nějakou jistou cestou, jak zamezit obcházení pravidel.

Guardian neuvádí, u jak velkého množství A-traktorů byly zjištěny vypínatelné omezovače, a necituje ani jakékoliv Magnussonovo podložení tvrzení, že „málo lidí dodržuje pravidla“. Vyzdvihuje, že za poslední rok v A-traktorech zemřeli čtyři lidé, za posledních šest let celkem deset lidí. Ve Švédsku přitom ročně na silnicích zemře okolo dvou stovek lidí; deset za šest let tak tvoří méně než procento.

Nejen pro raubíře

A-traktory neslouží ani zdaleka jen k tomu, aby v nich teenageři ze zbohatlických rodin porušovali pravidla. Ve venkovských, řídce osídlených oblastech, mizerně obsluhovaných hromadnou dopravou, znamenají A-traktory „mobilitu pro naši mládež“, cituje Guardian Andrease Froma, šéfa místní samosprávy v Åsele na severu Švédska. Právě zde je A-traktorů v přepočtu na obyvatele nejvíce – 29 registrovaných na tisícovku lidí. „Je to kultura, která plní důležitou funkci. Myslím si, že je důležité, aby zůstala,“ dodává From.

V odporu proti zákazu není sám. Švédský motoristický magazín Teknikens Värld si zkraje letošního roku všiml zájmu Evropské unie o A-traktory, který podle něj vzbudila lobby výrobců mopedů. Těm totiž pochopitelně A-traktory ubírají zákazníky; kdo by taky ve švédském mrazu chtěl jezdit na mopedu, když může sedět ve vytápěném interiéru A-traktoru.

Evropská komise tak v současnosti jedná o změnách pravidel pro řízení A-traktorů; v podstatě by šlo o to, že by nestačil řidičák AM na moped, nýbrž by bylo třeba oprávnění skupiny B1 a vůz by směli řídit lidé starší 16 let.

Jenže pokud se chceme bavit o bezpečnosti, je to krok zpět, přinejmenším podle názoru švédského europoslance a člena dopravního výboru Erika Bergkvista. „Neexistuje žádná logika ve zpřísňování pravidel pro A-traktory oproti mopedům, které jezdí rychleji a jsou při nehodách méně bezpečné,“ vysvětluje Bergkvist.

„Změna na řidičský průkaz B1 a s tím i věková hranice 16 let odstraní třetinu uživatelů. Mnoho patnáctiletých pak bude mít mopedy a i s nimi lze manipulovat,“ dodává Ruben Börjesson, švédský odborník na bezpečnost silničního provozu.

Lze změnit pravidla

Že Petter Magnusson nevidí jiné řešení, než A-traktory kompletně zakázat, samozřejmě neznamená, že žádné jiné řešení neexistuje. V reakci na nárůst počtu nehod už švédská vláda konala – zpřísnila pravidla pro tuto kategorii.

Od 31. srpna letošního roku smí v A-traktorech jezdit jen tolik lidí, kolik má vozidlo sedadel, a cestující musí mít zapnuté bezpečnostní pásy. Také musí A-traktory mít zimní pneumatiky stejně jako normální auta. To se může zdát jako samozřejmost nám, kteří jezdíme „plnotučnými“ auty s řidičákem skupiny B, pro A-traktory však dosud takováto pravidla neexistovala.

Také byly podle Teknikens Världu zavedeny blíže neupřesněné „technické požadavky ke snížení manipulací s rychlostním limitem“, který samozřejmě zůstal na 30 km/h. Změnily se také požadavky na školení začínajících řidičů, kteří žádají o průkaz třídy AM, a možnost výuky ve čtyřkolových vozidlech.

Jakým způsobem se tyto změny promítnou do počtu nehod či úmrtí v A-traktorech, je samozřejmě zatím příliš brzy hodnotit; uvidíme to za rok či dva.

Změny v pravidlech pro A-traktory nejsou ničím neobvyklým. Regulace těchto vozidel je zhruba stoletá a vychází z toho, že si v těžkých meziválečných letech lidé stavěli „traktory“ z čehokoliv, co mělo jen trochu šanci jezdit a pracovat na statcích. Později úřady taková vozidla legalizovaly, čímž jim umožnily jezdit nejen po polích, ale i po silnicích.

Pravidla se mnohokrát měnila, jednu dobu stroje musely mít korbu, ale o ploše nanejvýš 1,25 m2, jindy zase musely mít rozvor náprav nejvýše 225 cm a neodpruženou zadní nápravu. Postupně přibyla povinnost registračních značek a také už A-traktory jednou ustály snahu švédské vlády o zákaz – masový nesouhlas veřejnosti vládu přiměl od zákazu upustit.

Od roku 2020 musely A-traktory mít oranžový trojúhelník s červeným okrajem na zádi, pouze dvě místa k sezení a „kouli“ na přívěs. To bylo v podstatě vše kromě omezovače rychlosti na 30 km/h, který ale do roku 2020 musel být mechanický, kdežto od roku 2020 může být elektronický – a tedy snáze obejitelný.

Kultura upravování aut je ve Švédsku obecně velmi rozvinutá a A-traktory do ní samozřejmě patří. Řada z nich jsou vlastnoručně a velmi stylově upravená stará auta. Nezbývá tedy než doufat, že stejně jako v minulosti i tentokrát A-traktory přežijí snahu o zákaz pramenící z názorů lidí, kteří kromě zrušení „nevidí jiné řešení“, třebaže se těch řešení nabízí spousta.