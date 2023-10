Prudké brzdění či smyk zadní nápravy začínajícím řidičům v klasické autoškole prakticky asi nepředvedou. Aby si takové situace, a nejen je, řidič s čerstvými „notami“ osahal, pořádá Ford každoročně půldenní kurz s názvem Driving Skills for Life. Zúčastnil jsem se ho a zjistil, že má co zajímavého říci.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Třebaže v autoškole člověk stráví mnoho hodin praktickou přípravou, na skutečný provoz – a zejména na krizové situace v něm – autoškola čerstvé řidiče připraví jen ve velmi omezené míře. Tak například – kdo z vás, kteří si ještě své dny v autoškole pamatujete, jste si v rámci výuky zkusili byť tu nejzákladnější věc k odvrácení bezprostředně hrozící nehody, tedy tzv. krizové brzdění?

Právě na věci, na které se standardní autoškola z různých důvodů nedokáže zaměřit, si dává za cíl doplnit kurz Driving Skills for Life, pořádaný britskou divizí automobilky Ford. S tímto edukativním programem pro mladé řidiče ve věku od 18 do 24 let už desátým rokem vždy v teplých měsících objíždí Evropu. Do Česka zavítala počtvrté.

Třebaže věkový limit už mnoho let nesplňuji, vyzkoušel jsem si kurz také. Jednak je každá minuta pod dohledem instruktora řízení k užitku, ať máte volantem nakrouceno, kolik chcete, a jednak mě zajímalo, jací jsou dnešní čerství řidiči. Dobře si totiž pamatuji, jak jsem sám byl s mokrým řidičákem mistrem volantu.

Ford Driving Skills for Life

Velmi krátkou teoretickou průpravu v přednáškovém sále následuje několik disciplín, zaměřených na extrémní situace za volantem, ale i třeba používání mobilu při řízení. To, byť zakázané a všemi možnými kanály komunikované jako ohromný hazard, je častým nešvarem nejen mladých řidičů.

Začínáme tím nejzábavnějším

Jako první se však řadím ke skupině zkoušející smyk zadní nápravy. Díky návlekům z tvrdého plastu na pneumatikách, pojmenovaných EasyDrift, totiž připravená puma a focus kombi jdou do přetáčivého smyku snadno, v nízkých rychlostech – a navzdory veškeré elektronice zapnuté. Na první pohled jsou vidět rozdíly v chování kratší pumy a delšího focusu – zatímco puma „driftuje“ rychle a kousavě a často je vidět přetočení, focus díky delšímu rozvoru jde do smyku plynuleji a čitelněji. Takže se smyk snáze „chytá“ a dá se déle udržet.

Jaký je bezpečnostní benefit této disciplíny? Člověk si vyzkouší, co to znamená přetáčivý smyk, jak se v něm auto chová a jak je třeba s ním pracovat, aby nedošlo k nehodě. To vše v kontrolovaných podmínkách bez rizika srážky s jiným autem, chodcem, lampou či obrubníkem.

Pamatuji si sám sebe, jak jsem ve svém prvním autě – padesátikoňovém Seatu Arosa – přesně to stejné zkoušel za pomoci prázdného zasněženého parkoviště a ruční brzdy. Byla to ohromná zábava, ale pořád existovalo riziko, že trefím zadním kolem obrubník, ulomím ho a místo „afterparty“ v McDonaldu budu čekat na odtahovku. Tady to riziko není.

Ford Driving Skills for Life

Druhá disciplína je již zkraje zmíněné krizové brzdění, a to jak rovně, tak i s výhybným manévrem. Jak se řada instruktorů jízdy shodne, spousta lidí neumí krizově brzdit – neumí brzdu pořádně sešlápnout tak, aby se aktivoval brzdový asistent a vůz skutečně naplno brzdil. Nebo se třeba leknou vibrací brzdového pedálu, které signalizují sepnutí ABS, a místo aby na něj dál plnou silou tlačili, povolí ho, a tak si zbytečně prodlouží brzdnou dráhu.

Nejprve sleduji, jak se účastníkům daří plně brzdit. U někoho vidím blikající brzdová světla – známka to aktivního brzdového asistenta – u jiného nikoliv. Stejně tak při úhybném manévru pod plnými brzdami někdo „překážku“ tvořenou kužely pobourá, jiný se hezky vyhne – a sem tam někdo zapomene brzdit. Disciplína s vyhnutím se překážce má totiž ještě jednu perličku, která mysl řidiče docela slušně zaměstná – těsně před bodem, v němž je třeba začít prudce brzdit, mu semafor ukáže, zda se má vyhnout doleva nebo doprava.

S mobilem v ruce vstříc slalomu

Následuje disciplína s názvem „Rozptylování“. Jejím principem je nejprve projet poměrně těsný slalom s plnou pozorností, a pak udělat to stejné, zatímco člověk píše zprávu na mobilu a upravuje nastavení klimatizace. Pro některé je problém nesrazit jediný kužel, i když se řízení plně věnují. Že mají při druhém kole v ruce mobil, je poznat na první pohled – porážejí skoro všechny „překážky“.

Ford Driving Skills for Life

Tentokrát sedám dozadu jako pasažér, abych viděl, jak se s úkolem mladí řidiči popasují. Slečna, která má řidičák asi půl roku, ale nemajíc vlastního auta řídí jen občas vůz rodičů, při úkolu napsat za jízdy zprávu nezvládá ani řízení, ani to psaní. Není se však co divit, na moderních smartphonech se v podstatě nedá psát poslepu, jako na tlačítkových mobilech, které byly normou, když jsem dělal autoškolu já, a myslím, že bych v této disciplíně dopadl velmi podobně.

Zde si však neodpustím podotknutí, že není rozptylování jako rozptylování. Něco jiného je, vzít do ruky mobil či se začít hrabat v infotainmentu, když vůz, vybavený poloautonomním řízením, sám jede krokem kolonou anebo ve svém pruhu po dálnici, a když je třeba „manuálně“ projet místem, které je velmi náročné a řízení tak vyžaduje plnou pozornost, jako je tento slalom. V tak náročné situaci – v reálném světě si představte třeba úzkou klikatou uličku, kde na jedné straně ční obrubník a na druhé parkují auta – nikdo soudný nebude psát smsky.

Naopak instruktor od reality tolik odtržený není a vysvětluje, že když už je nezbytně nutné mobil do ruky za volantem vzít, je špatný nápad ho držet v klíně či u středového tunelu. Když na něj totiž řidič sklopí zrak, „je to, jako by zavřel oči“. Lepším způsobem – pořád nikoliv doporučeníhodným, ale přeci jen lepším – je držet mobil tak vysoko, aby byla vozovka před autem v zorném poli řidiče. Bojíte-li se, že vás při tom uvidí policie, řešení je jednoduché – nechte při řízení mobil ležet.

Video se připravuje ...

Kurz názorně předvede i samočinné nouzové brzdění, kdy se účastník v nové pumě rozjede proti molitanové maketě zádě auta a puma sama zastaví. Tyto systémy fungují na poslední chvíli a poměrně prudce, takže i takováto zkouška se hodí, aby se řidič, který neví co čekat, nelekl.

Konečně tu je stánek, kde se člověk dozví něco o technické stránce elektromobility, a také část s názvem „Share the road“ – česky „Sdílej silnici“. Ve zkratce jde o to, aby řidič auta myslel na ostatní, méně viditelné, ale o to zranitelnější účastníky provozu, zejména cyklisty. Za pomoci brýlí pro virtuální realitu si účastník vyzkouší, jaké to je, když jede na kole a těsně kolem něj projede kamion – mimo jiné. A také si do skutečné kabiny kamionu může sednout, aby poznal, jaký rozhled kolem sebe mají řidiči těchto kolosů.

„Holandský manévr“? Radši zrcátko

Doplňkem kurzu je kvíz na speciálním webu, který se otvírá pomocí QR kódu. U každého stanoviště má kvíz jiné otázky a nutno říci, že některé jsou trochu tendenční – např. nabádají člověka, aby na krátké vzdálenosti jel na kole, nebo aby otvíral dveře vzdálenější rukou. Tomu se říká „holandský manévr“ a ideou je, že se při podélném parkování člověk spíš ohlédne, jestli neotvírá dveře do cesty jedoucímu cyklistovi.

Úplně stejně si ale lze osvojit sledování zpětného zrcátka, když jako řidič otevíráme dveře, takže o užitečnosti tohoto manévru by se dalo diskutovat. Tím spíš, že v zrcátku je toho vidět mnohem víc a do větší vzdálenosti, než přes leckdy velmi tlusté sloupky aut.

Ford Driving Skills for Life

„Na programu Ford Driving Skills for Life si nejvíc cením toho, že ukazuje mladým řidičům, jak snadno může dojít k dopravní nehodě s často fatálními následky. Zároveň je pro ně skvělou příležitostí vyzkoušet si různé krizové situace za volantem, naučit se jednat a správně reagovat. To vše navíc zábavnou, akční formou, v bezpečném prostředí a ve společnosti našich zkušených lektorů,“ popisuje program Martin Semerád, bývalý rallye jezdec a hlavní instruktor.

Nemohu, než s jeho shrnutím souhlasit – kurz je to pro lidi, kteří jsou za volantem noví, velmi užitečný, pokud jsou ochotní se učit. Během půldne ukáže velmi důležité věci a dá příležitost se na řízení podívat i jinak, než optikou klasické autoškoly. V rámci celé Evropy prošlo kurzem přes 50 tisíc mladých řidičů, v Česku se akce konala počtvrté a celkem se jí zúčastnila zhruba tisícovka lidí. Tisícovka, která po jeho absolvování má dobrou šanci řídit o malou trošku lépe, bezpečněji, ohleduplněji a s větší jistotou.