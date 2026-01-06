Složitější už to být nemůže: Nouzové kliky rivianů jsou schované pod plasty
Nouzové odjištění elektrických klik rivianů R1T a R1S je u zadních dveří schované pod kusem dveřní výplně. Bez úpravy je nereálné, aby se jeho pomocí dítě nebo senior dostali z havarovaného auta.
Elektrické odjišťování dveří moderních aut je terčem nejen naší kritiky pravidelně, obvykle však v autech bývá relativně snadná cesta, jak se z auta dostat, i když je z nějakého důvodu přerušené 12V napájení a elektrické kliky tak nefungují. Někdy je potřeba vědět, kde je táhlo, protože není na první pohled viditelné, jako např. u značky Tesla.
To je samo o sobě problém, protože vzadu sedávají děti či lidé, kteří autům nerozumí. Nelze tak předpokládat, že četli návod k obsluze a ví, jak se z auta v případě nouze dostat. Automobilka Rivian to však dotáhla do takového extrému, že aby člověk našel nouzové táhlo u velkých modelů R1T a R1S, je nutné rozebrat dveřní výplň.
Vpředu je podle návodu k obsluze táhlo umístěné zepředu loketní opěrky, na což člověk teoreticky přijde, i když vůz nezná. Vzadu však je nutné vypáčit nějakým plastovým páčidlem spodní kryt madla a až pod ním je k nalezení nouzové táhlo.
K takto umístěnému táhlu je naprosto nereálné se dostat, pokud jste po nehodě v panice či dezorientovaní, nevíte, kde to táhlo je, a třeba jste dítě či senior a v prstech nemáte takovou sílu a motoriku.
„Jsem fanouškem a podporovatelem Rivianu, ale současné řešení manuálního otevírání zadních dveří u vozů 2. generace je velký přešlap. V případě nouze je k němu velmi špatný přístup. Na odstranění krycího panelu je potřeba vyvinout velkou sílu, vyžaduje to nástroj na páčení (alespoň v mém případě), a i po sundání krytu je uvolňovací lanko utopené hluboko ve dveřích. Nedokážu si představit, jak by se k němu mohl kdokoli – a hlavně děti – reálně dostat,“ komentuje situaci uživatel Redditu s přezdívkou dublew_dubs.
Tamtéž se tak v posledních týdnech objevilo několik návodů, jak situaci vylepšit. Všechny se točí kolem toho, že si člověk doma v klidu ty dveře rozebere a na táhlo upevní třeba kus červené lavinové šňůry nebo jiného provázku, který zůstane viset dolů poté, co plastový kryt vrátí na místo. Pak už je jednoduché osádce vysvětlit, jak se z auta v případě nouze dostat.
Elektrické kliky mohou znamenat čistší design a působit luxusněji, je však možné je udělat tak, aby se do auta i z něj dalo snadno dostat i bez 12V energie, např. v podobě „dvoukrokových“ klik, které při lehkém potažení odjistí dveře elektricky a při silnějším mechanicky. V tomto případě můžeme jen doufat, že Rivian takovéto řešení nezopakuje a nikdo jiný se jím neinspiruje.
zdroj: Carscoops/Reddit | foto: Reddit | video: Rivian