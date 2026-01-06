Renault chystá nové globální SUV. Bude luxusní a ponese jméno rekordmana
Renault Filante nezůstane jen konceptem, toto jméno uvidíme i v sériové výrobě. S konceptem, který ujel tisíc kilometrů na jedno nabití, však kromě jména bude mít společný jen počet kol, po nichž bude jezdit.
Jméno Renault Filante už jsme v posledních týdnech slyšeli – automobilka se speciálně postaveným, extrémně aerodynamickým unikátem, který ho nesl, ujela víc než tisíc kilometrů na jedno nabití za použití baterie o kapacitě 87 kWh, stejné, jako má např. model Scénic. Nyní se dozvídáme, že toto jméno ponese i nové produkční auto.
Nepůjde však o nic na způsob modelu Filante Record 2025, který právě onen rekord zvládl, a to s průměrnou rychlostí 100 km/h. Bude to zcela nové luxusní SUV, které má být větší než všechny současné renaulty; jeho délka by mohla i přesáhnout 5 metrů.
Techniku poskytne čínská automobilka Geely, s níž Renault v mnohém spolupracuje, a výroba bude probíhat v jihokorejském Pusanu. Kromě toho a siluety, kterou automobilka zveřejnila, však nejsou známé v podstatě žádné další informace. Nebude to ale trvat dlouho a dozvíme se vše – odhalení je v plánu už na úterý 13. ledna, tedy příští týden.
Vůz má být globální a je součástí mezinárodního plánu, který představil šéf firmy Fabrice Cambolive už v roce 2023. Ten obsahoval osm nových aut a filante bude páté z nich. Protože se ale nepředstaví na bruselském autosalonu, který začíná v pátek 9. ledna, můžeme očekávat, že se do Evropy nedostane.
V Pusanu se bude vyrábět po boku třetí generace SUV Koleos, s nímž bude sdílet většinu techniky. Nový koleos také do Evropy s největší pravděpodobností nezamíří. Modely nebudou elektrické – platforma Geely, na níž bude stát, je určená pro hybridní techniku.
zdroj: Autocar | foto, video: Renault