Nejhorší auta roku 2022 podle Clarksona: Dostalo se i na kombík s V8 od AMG

Ve včerejším článku jsme se podívali na vozy, které si ve svérázných testech Jeremyho Clarksona pro britské nedělní noviny The Sunday Times vysloužily nejlepší hodnocení. Dnes vám naopak ukážeme automobily, které se známému novináři, moderátorovi a nadšenému farmáři v loňském roce líbila nejméně.

Sluší se ale připomenout, že ani v jednom případě nešlo vyloženě o průšvih. Všechna vozidla v přehledu si totiž vysloužila tři hvězdy z pěti, což je nadprůměrné hodnocení. O jaká auta jde?

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Kombi

Jeremy Clarkson na kombíku se 450kW osmiválcem pod kapotou našel spoustu věcí, které si oblíbil, například velký zavazadelník, výkon, rychlost a jízdní vlastnosti. Jenže během testu prý zlobila elektrická výbava, v jeden okamžik se dokonce sedadlo řidiče neovladatelně posouvalo vpřed a mohutného Angličana „skříplo“ k volantu. Clarkson dál mercedesu nevěřil a odmítal ho řídit.

Lexus ES 300h

O hybridním sedanu Jeremy napsal, že představuje „Prius v obleku“ a postěžoval si, že jde o auto nezábavné a nepříliš výkonné. Současně ale pochválil výjimečný komfort a perfektní kvalitu zpracování. „Pokud budu někdy potřebovat kardiostimulátor, požádám Lexus, aby ho vyrobil.“ A dodal, že ve světě plném ekologických fanatiků, rychlostních kamer a „spravedlivých cyklistů“, kteří vedou totální válku proti automobilismu, dává tichá šedá anonymita Lexusu smysl.

Kia Sportage GT Line S 1.6 T-GDI Hybrid

Clarksona nenadchlo ani hybridní SUV značky Kia, u auta opět postrádal nějaký zajímavý charakter. Současně ale připustil, že lidé, kteří kupují korejská SUV, se stejně o řízení nezajímají. V souvislosti s mnoha USB porty v kabině ještě prohlásil, že Sportage je vozem, v němž může být každý připojen. „Tak kdo by se pak staral o to, jak akceleruje z klidu na šedesát mil v hodině?“ napsal Jeremy.

Volkswagen T-Roc R

Zatímco běžný T-Roc podle Clarksona může vyhovovat mladým rodinám, neboť je dobře vyrobený, uvnitř „funky a moderní“ a na zadní sedadla se vejdou tři děti, ostrá verze R mu tolik smysl nedává, hlavně kvůli tvrdému podvozku. Navíc se mu nezdá cena, která se zvlášť s příplatky může vyšplhat opravdu vysoko. A nechápe, proč by někdo měl dát přednost T-Rocu R před Golfem R.

Vauxhall (Opel) Astra

Novou Astru Clarkson testoval s 1,2litrovým tříválcem, který ho svými schopnostmi příliš neohromil. Dynamika je podle něj tak akorát, aby Astra při rozjezdu na světlech porazila naftový Citroën BX. Zajímavé však je, že obyčejnost vozu oslovila Jeremyho přítelkyni Lisu, která prý nechtěla celý týden z auta vylézt. „Nuda prodává. Podívejte se na The Archers (britská rozhlasová telenovela). Podívejte se na kukuřičné lupínky. To je to, co Astra je: kukuřičné lupínky,“ napsal.