Nejlépe placení šéfové v autoprůmyslu: Z těchto částek se vám zamotá hlava
V tomto žebříčku se zaměříme nejen na představitele samotných výrobců aut, ale též na šéfy technologických firem, které s automobilovým průmyslem souvisejí.
Svět vrcholového sportu a managementu je z pohledu financí naprosto vzdálený reálnému světu. Špičkoví fotbalisté si ročně jen od klubu přijdou na stovky milionů korun až jednotky miliard, další peníze pak plynou ze sponzorských smluv. Nejinak je tomu u nejlepších hokejistů, basketbalistů, baseballistů či hráčů amerického fotbalu.
V byznysu se navíc dostáváme na částky, které mnohdy bývají ještě klidně o řád vyšší. Ohromné peníze, které si šéfové velkých skupin vydělají, můžeme považovat možná až za amorální, jsou ovšem odrazem ekonomického výkonu, respektive vůle majitelů či akcionářů.
Automobilový průmysl, který patří k nejzkoušenějším odvětvím za poslední roky, je ke svým lodivodům tradičně velmi štědrý. V žebříčku, který jsme přinesli letos v květnu, padaly částky, za které by drtivá většina z nás vyžila několik životů i bez investic.
Automotive ovšem nezahrnuje pouze samotné výrobce vozů, ale také přidružené společnosti. I proto v tabulce najdeme představitele společnosti Nvidia, jednoho z hlavních výrobců grafických procesorů. Ostatně její spoluzakladatel, tchajwanský a americký Jen-Hsun „Jensen“ Huang elektroinženýr, je v čele srovnání. Podle informací serveru Automotive News si tenhle miliardář, jehož jmění dosahuje asi 150 miliard dolarů (přibližně 3,13 biliony korun), loni vydělal skoro 200 milionů dolarů.
|Nejlépe placení šéfové v automobilovém průmyslu v roce 2024
|Pořadí
|Jméno
|Společnost
|1.
|Jen-Hsun „Jensen“ Huang
|Nvidia (CEO a spolumajitel)
|2.
|Dara Khosrowshahi
|Uber (CEO)
|3.
|Mary Barraová
|GM (CEO)
|4.
|Jim Farley
|Ford (CEO)
|5.
|Carlos Tavares
|Stellantis (ex CEO)
|6.
|RJ Scaringe
|Rivian (CEO)
Dara Khosrowshahi, šéf společnosti Uber, jednoho z největších poskytovatelů smluvní dopravy na světě. Americký byznysmen, který spolu s rodinou v devíti letech kvůli Islámské revoluci opustil Írán, je na druhém místě s velkým odstupem. Přesto téměř 115 milionů dolarů není vůbec nízká částka.
Až třetí Mary Barraová je představitelkou některého z výrobců automobilů. Dlouholetá šéfka koncernu GM (General Motors), pod který patří například značky Buick Cadillac a Chevrolet (v minulosti též již zaniklé brandy Oldsmobile či Pontiac), je zároveň jednou z nejlépe vydělávajících žen v byznyse.
Následuje její kolega Jim Farley z Fordu a Carlos Tavares, dnes již bývalý šéf nadnárodního koncernu Stellantis (například Jeep, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën a Opel), jenž ze své pozice loni v prosinci odstoupil. Do důchodu si ovšem odnesl velmi tlustý „polštář“ v podobě půl miliardy českých korun. Šestý je zakladatel automobilky Rivian, která se soustředí na výrobu elektrických pick-upů a SUV a v které vlastní menší podíl i koncern Volkswagen.
Robert Joseph „RJ“ Scaringe ještě před několika lety patřil do klubu dolarových miliardářů, kvůli poklesu ceny akcií Rivianu ovšem z této exkluzivní společnosti vypadl. Mrzet ho to však příliš nemusí. Navíc si proti roku 2023 (1,3 milionu dolarů) výrazně polepšil.
Určitě jste si všimli, že ve výčtu chybí Elon Musk, výkonný ředitel Tesly. Tento Jihoafričan s kanadským a americkým pasem za loňský rok od americké automobilky nedostal žádné peníze, zato mu bylo darováno 96 milionů akcií Tesly v hodnotě asi 29 miliard dolarů, což je ohromujících 605 miliard korun. Tahle částka by přitom pokryla více než čtvrtinu celkového státního rozpočtu České republiky na letošní rok.
