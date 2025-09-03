Předplatné
Nejlepší řidičské auto na světě už jen ze skladu. Porsche stoplo objednávky řady 718

Spekulovalo se o tom, že by Porsche 718 Boxster a Cayman se spalovacími motory zůstaly naživu déle po vzoru cayenne a macanu. To však automobilka popřela a ukončila příjem objednávek na nové kusy do výroby.

Ten recept je úplně jednoduchý. Motor mezi kabinou a zadní nápravou, ideálně atmosférický, pohon zadních kol a mezi tím převodovka podle toho, jestli vás baví řadit sami, nebo chcete být co nejrychlejší. A volitelně plátěná skládací střecha nahoře.

Porsche se ho drží od roku 1996 u boxsteru a od roku 2005 u caymanu, což je de facto kupé-verze boxsteru. V posledních pár letech sice tyto modely ve většině svých verzí přišly o božský atmosférický šestiválec ve prospěch přeplňovaného čtyřválce, ale zbytek se o další kousek přiblížil naprosté dokonalosti.

Teď je všemu konec, Porsche přestalo přijímat objednávky na výrobu nových spalovacích 718 Boxster a Cayman. Informuje o tom britský web Autocar s tím, že je zatím možné objednávat ze skladových zásob. Spekulace o tom, že by výroba skončit nakonec nemusela, popřely webu zdroje vysoko z managementu značky.

Kdysi se psalo, že Porsche Panamera skončí poté, co se začne prodávat elektrický taycan; nestalo se tak. Pak se psalo, že cayenne bude jen elektrické, ale ani to se nesplní, podle automobilky zůstane cayenne se spalovacím motorem v nabídce daleko za rok 2030. Menší macan se stal jen elektromobilem, ale pár měsíců po konci výroby toho spalovacího se objevily spekulace o jeho návratu po bok elektromobilu, které automobilka následně potvrdila.

U řady 718 se toto s největší pravděpodobností nestane, tyto modely zůstanou jen elektrické. Jak budou vypadat, jak budou jezdit, se dozvíme nejpozději v roce 2026, kdy mají přijít na trh. Využít mají platformu PPE, která je ovšem „skateboardová“ – má baterii v podlaze, což sice znamená těžiště umístěné hezky nízko, avšak řidič musí sedět výš a také celková výška vozu narůstá; u běžného auta typu Audi A6 e-tron se to dá zamaskovat, u sporťáku dost těžko. Přesto – nechme se překvapit, s čím zuffenhausenští konstruktéři přijdou.

Video placeholder
Za volantem Porsche 911 Spirit 70 • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche

zdroj: Autocar | zdroj foto: Porsche, auto.cz | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche

