Na českém trhu se objevil nový nejlevnější elektromobil. Říká si ElBlesk Pony a na první pohled může vypadat trochu vtipně. Kdo by hádal, že jde o další francouzské mopedauto s rychlostí omezenou maximálně na 45 km/h, by se ale mýlil. Pony je sice registrovaný jako těžká silniční čtyřkolka, má však výkon 25 kW a rozjede se i na 100 km/h. Není to tedy trhač asfaltu nebo dálniční křižník, ve městě a okolí si ale poradí bez problému. Což se nám potvrdilo během dvou týdnů ježdění, kdy jsme s drobným autíčkem najezdili stovky kilometrů.

I přes český název má poník původ v Číně. Právě tam se v posledních letech vyrojily desítky podobných modelů. Trend odstartoval před třemi roky Wuling Hongguang Mini EV, kterého se už prodalo přes 1,2 milionu kusů, a brzy následovala téměř každá tamní důležitější automobilka.

Do Česka poníka vozí klatovská firma ElBlesk, která na voze provádí úpravy pro náročnější místní zákazníky. Vylepšená je třeba elektroinstalace nebo podvozek. Baterky nejsou primitivní olověné, jak by mnozí čekali, ale lithiové od největšího světového výrobce CATL, jako v mnohem dospělejších elektromobilech. A podobně jako u Tesly vám servisní údržbu může udělat i váš lokální mechanik.

Ještě než přineseme klasický test, se můžete podívat na video, kde přibližujeme některé základní fakta o netradiční česko-čínské novince. Dozvíte se, jak auto jezdí, jaké má nevýhody a především za kolik se dá vlastně pořídit.