Nejprodávanější auto Japonska? Malá hranatá Honda, o které jste nejspíš nikdy neslyšeli

Snad každý milovník automobilů vám potvrdí, že japonský trh je skutečně unikátní. Na tamních silnicích se totiž kromě unikátně upravených automobilů prohání i řada továrních strojů, které jinde ve světě oficiálně neseženete. A pro většinu těchto strojů se vžilo jednotné označení JDM (Japan Domestic Market).

Pro většinu lidí se pod touto zkratkou ukrývají především nadupané sporťáky, se kterými se zkušení jezdci prohání bokem po horských silnicích. Pod hlavičku JDM však paří i skupina malých automobilů s označením kei cars.

Tato třída automobilů byla poprvé definována v roce 1949 a od té doby se její specifika již několikrát změnila. Stále se však jedná o automobily s minimalistickými rozměry (podle současných požadavků délka do 3.400mm, šířka do 1.480 mm a výška do 2.000 mm) a malým motorem, který může mít objem max. 660 ccm a výkon do 64 koní.

Pro Japonce má nákup těchto automobilů hned několik výhod. Tou první jsou samozřejmě samotné rozměry, díky kterým se s autem snadno manévruje a parkuje i v úzkých bočních uličkách japonských měst. Druhou výhodou jsou pak různá daňová zvýhodnění. Není tedy divu, že Kei Cars patří v Japonsku na vrchol popularity.

Pozici nejprodávanějšího automobilu na japonském trhu už si tak tři roky v řadě drží právě zástupce segmentu kei cars – Honda N-Box. Tato modelová řada existuje na japonském trhu již od roku 2011, žebříčky popularity však začala ovládat až po představení druhé generace, která přišla v polovině roku 2017.

Od té doby kraluje N-Box žebříčkům prodejnosti, za rok 2019 si připsalo 253.500 prodaných kusů a od zahájení prodejů v roce 2011 už vyjelo na silnice okolo 1.7 milionů kusů. To je skutečně ohromné číslo, stále se přitom bavíme pouze o jediném modelu jedné automobilky.

Model N-Box přitom začíná na ceně okolo 291.860 Kč. V nabídce jsou však i dražší varianty N-Box Slash (cca 299.340 Kč) a Custom (cca 412.890 Kč). Již od základní nabídky přitom N-Box nabízí například pohon všech kol. Kromě modelu N-Box však Honda v Japonsku nabízí modely N-One, N-WGN nebo sportovní roadster S660 s motorem uprostřed.

Svého zástupce v segmentu kei cars však v Japonsku nabízí nebo nabízela snad každá automobilka. Kromě Hondy patří k nejznámějším a nejúspěšnějším producentům například ještě Suzuki nebo Daihatsu, které spadá pod Toyotu. Řada dnes celosvětově úspěšných automobilek však právě v segmentu Kei Cars začínala – jako například Mazda.