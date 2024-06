Nejprodávanější ojetiny v Česku vs. dětské prstíky: Opatrně na stahování oken!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Přitom taková blbost, co? řeknete si možná při studování testu stahovacích oken. Jenže 62 % aut prodaných v Česku pochází z druhé ruky, a tak v bezpečnosti za nejmodernějšími vozy mnohdy zaostávají. V případě ojetin do deseti let stáří sice už vždycky dostanete airbagy či ABS, jenže často jsou zanedbáváni ti nejohroženější pasažéři: děti na zadních sedadlech. Ochrana oken proti přiskřípnutí není ani u mladých ojetin samozřejmostí, a proto jsme vlastnímu testu podrobili deset nejžádanějších modelů českého bazarového trhu. Vzhledem k dlouhodobé perspektivě jsme se zaměřili na auta zhruba do věku pěti let. A pro zajímavost do přehledu přiřadili i podobně starý drsný terénní model. Výsledky vás překvapí!

Senzorika je jen robot

Ochraně proti nechtěnému přivření prstů jsme se poprvé věnovali před třinácti lety. Navázali jsme tehdy na test německého autoklubu ADAC z roku 2008, kdy srovnal pět stovek vybraných automobilových modelů. Podle přesného měření techniků dokázaly elektromotorky vyvinout sílu odpovídající až 300 newtonům, v přepočtu tedy 30 kilogramům hmotnosti. Když k tomu připočteme tvar skleněné žiletky průměrné tloušťky 8 mm a absenci pojistky proti přivření, vychází nám téměř dokonalá gilotina na sekání dětských prstíků. Tehdejší výsledky nové Hondy Jazz, Chrysleru PT Cruiser nebo Kie Magentis tak byly pro ostatní modely velkým varováním před neštěstím.

Zatím naposledy se ADAC k podobné konfrontaci vrátil v roce 2019, kdy už byla drtivá většina nových vozů standardně vybavena samočinným systémem proti přivření. Princip je učebnicově jednoduchý – jakmile senzorika ucítí při zavírání okna jakýkoliv odpor, pohyb skla neprodleně zastaví a obrátí do protisměru. Jenže i při realizaci téhle definice dochází mezi automobilkami k obrovským rozdílům. Nikde totiž nemáte stoprocentní jistotu, že stahovací mechanismus dvou různých vozů reaguje na překážku stejně pohotově.