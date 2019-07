Uniknout z auta oknem nemusí být snadné. Víte, jaké sklo máte rozbít?

Americká Automobilová Asociace vydala před pár dny rozsáhlou zprávu, která zkoumá záchranné nástroje pro opuštění automobilu v krizových situacích. A pokud byste nevěděli, co si pod tímto pojmem představit, vzpomeňte si například na červená kladívka v autobusech, která bývají umístěna na rámu okna.

Podobná zařízení existují i pro osobní automobily a mívají řadu podob a velikostí. Od klasického kladívka, se kterým se musíte pořádně rozmáchnout, až po menší pružinové varianty, které stačí přitisknout na sklo a pružinou ovládaný rozbíječ skla se postará o zbytek. Tato zařízení navíc často obsahují i ostrý břit k přeříznutí pásů, které by se mohly například vlivem nárazu zaseknout.

Nás však v tuto chvíli nejvíce zajímá rozbíjení oken, které v praxi nemusí být tak snadné, jak to známe z filmů. Organizace AAA totiž ve svém dokumentu dodává, že vždy záleží na typu skel v našich automobilech. A tomuto tématu se ve svém pořadu Good Morning America rozhodla věnovat i televizní stanice ABC (video níže).

Jádrem problému jsou dva typy skel, které se v v automobilovém průmyslu nejvíce používají: laminovaná a temperovaná. Laminovaná skla používají výrobci automobilů především na skla čelní, temperovaná skla pak tvoří většinu skel zadních a bočních. V posledních letech už se ale laminovaná skla dostávají stále častěji i na boční přední skla, což může způsobovat problémy.

Laminovaná skla jsou totiž tvořena dvěma kusy skla, která jsou k sobě přilepena vinylovou folií. Při rozbití tak sklo zůstává v celku, nalepené na folii, což při autonehodách zabraňuje katapultování posádky z auta a zvyšuje tak bezpečnost. Pokud byste se ale v krizové situaci pokoušeli tento typ skla rozbít, nepomůže vám žádný nástroj. Tedy s výjimkou speciální hasičské pilky, kterou ale většina z nás v autě nevozí a se kterou se i hasiči zapotí.

Druhým typem jsou skla temperovaná, která se po rozbití rozpraskají, ale zůstávají vcelku. Pokud tedy sklo rozbijete vhodným rozbíjecím nástrojem, nebo čímkoliv s ostrým hrotem, můžete pak zbytek skla snadno odstranit bez rizika vážnějších poranění. To ostatně v pořadu Good Morning America ukazuje seržant Chris Lambert z Indiana State Police, který reportéra instruuje k rozbití bočního okna v předním rohu.

„Kvůli zvýšení bezpečnosti je stále více automobilů vybaveno laminovanými bočními skly – většina jich však má stále alespoň jedno sklo temperované,“ dodává k výzkumu John Nielsen, ředitel automobilového inženýrství a oprav v organizaci AAA.

„Náš výzkum ukázal, že většina záchranných nástrojů může být v krizových situacích efektivní. To však platí pouze v případě, kdy řidič ví, jaké okno má rozbít. V opačném případě mohou ztrácet drahocenné sekundy pokusem o rozbití skla, které zkrátka nepovolí,“ dodává Nielsen.

Jakým typem bočních skel je váš vůz vybaven se přitom dá zjistit poměrně snadno. Každé sklo je totiž z výroby vybaveno štítkem, na kterém by tato informace měla být uvedena. Seznam automobilů s laminovanými bočními skly je navíc uveden i v dokumentu AAA, na který se můžete podívat pod tímto odkazem. A pokud byste chtěli mít absolutní jistotu, vždy se můžete obrátit na výrobce automobilu.

My jsme během přípravy článku v rychlosti oběhli zaparkované redakční vozy a u většiny z nich jsme našli skla temperovaná. Jedinou výjimkou byl právě testovaný Ford Ranger Raptor, který měl laminovaná přední boční okénka. U některých vozů zaparkovaných v okolí jsme si však všimli informace o nalepení bezpečnostní folie, která zvyšuje bezpečí vozu a komplikuje zlodějům jeho vykradení. V takovém případě však bude rozbití okna komplikované i pro posádku a v případě krizové situace bude lepší zkusit rozbít například skla zadní.

Jak tedy výzkumníci AAA dodávají na závěr svého výzkumu, řidiči by vždy měli mít připravený nějaký plán pro případ krizové situace. Měli by vědět, z jakého materiálu jsou okna jejich vozu vyrobena. Měli by se pokusit zachovat chladnou hlavu, odpoutat se a nejprve zjistit, zda nejde některé z oken tradičně stáhnout. Až poté by měl ke slovu přijít vhodný nástroj, který by měli mít řidiči umístěný na dosah ruky.