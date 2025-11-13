Nejvtipnější auto všech dob? Tato krabice od bot na kolech je něco pro sběratele
V době, kdy se automobilky předháněly v aerodynamice, přišlo Daihatsu s něčím, co dodnes působí jako z jiného světa. Auto, které se nebálo vypadat jako krabice od bot na kolech. Jenže tahle krabice měla v rukávu víc triků, než byste čekali.
Na první pohled je to zvláštní stvoření. Přední část je až dětsky jednoduchá a upřímná: dva kulaté světlomety, téměř kolmá maska a za ní kabina tak vysoká, že v ní můžete téměř stát. Právě ona nadměrná výška je klíčem k celému konceptu.
Walk-through neznamená jen vysoké dveře, kterými lze prostě vejít dovnitř. Znamená to také, že se řidič může uvnitř auta volně pohybovat – přecházet z místa řidiče do nákladového prostoru. Bez toho, aby musel vystupovat. V rušném městě je to vlastnost k nezaplacení. Tohle auto také láká k úpravam, protože vytuňené je ještě vtipnější.
Pracant ve srandovním těle
Zatímco běžná Mira byla typickým hatchbackem kategorie kei car, varianta walk-through vznikal jako něco úplně jiného. Byl to miniaturní pracant. Japonské kurýrní služby, malé firmy a řemeslníci ho využívali jako mobilní dílny, malé dodávky i zásobovací vozy. A přitom stále splňoval přísná pravidla kei kategorie: tříválcový motor (typicky objemu 660 cm3), kompaktní rozměry a téměř směšně nízká spotřeba na úrovni většího motocyklu.
První generace pochází z konce osmdesátých let. Dnes je najdete většinou už jen na fotkách nebo u nadšenců. Charakteristická vysoká střecha dodává až kreslenou siluetu. Nám prostě připomíná kreslené autíčko pošťáka Pata. Není náhodou, že jeden ze zahraničních majitelů popsal svůj vůz slovy: „Vypadá jako auto, které nakreslilo čtyřleté dítě. A miluju ho za to.“
Dnes sběratelská lahůdka
Výroba této zvláštní verze neskončila ani s přelomem dekád a generací modelu mira. Existují tedy i varianty walk-through z konce devadesátých let, o něco modernější, ale pořád věrné původní myšlence. Vysoká nástavba zůstala, stejně jako prostor, který působí neskutečně velký vzhledem k miniaturnímu půdorysu. Tyto pozdější kusy jsou dnes žádané díky lepší technice a často i lepšímu stavu.
Dnes zažívá Mira walk-through překvapivý návrat. S uvolněnými pravidly dovozu v USA i Evropě se z ní stává sběratelská lahůdka. Ceny Daihatsu Mira walk-through se v přepočtu pohybují někde mezi 190.000 až 360.000 Kč.
Nadšenci jí dávají nový život jako malé food trucky, pojízdné kavárny, stylové firemní vozy nebo prostě hobby auta, která rozzáří každý sraz. Je to podobný fenomén jako u Suzuki Alto Hustle nebo starší Subaru Sambaru. Mira Walk-through je ale nejzvláštnější.
Jen málokteré auto dokáže být současně tak praktické, tak jiné a zároveň tak neodolatelně zábavné. Daihatsu Mira walk-through Van je důkazem toho, že japonský automobilový svět čas od času stvoří něco, co ignoruje pravidla, přitom dokonale funguje.
Zdroje: Auto Messe, Curbside Classic, Japan Direct Motors