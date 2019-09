Nejvýkonnější čtyřválec z dílny Mercedes-AMG možná časem nahradí i šestiválce

Nejvýkonnější dvoulitrový čtyřválec, kterým je pohonná jednotka Mercedes-AMG M139, zřejmě brzy zamíří pod kapoty většího spektra modelů. A u některých by mohl nahradit i šestiválce.

V automobilovém průmyslu je běžným trendem, že se nové technologie postupem času objevují i v nižších a levnějších modelech. Dvoulitrový přeplňovaný motor Mercedes-AMG M139, který se pyšní výkonem až 421 koní, však nejspíš čeká opačná cesta. Během pár let by se totiž mohl objevit v ještě větších, výkonnějších a samozřejmě i dražších modelech ze stále AMG.

V rozhovoru pro web Paultan.org to během frankfurtského autosalonu IAA prozradil Tobias Moers, samotný šéf celého AMG. Podle jeho slov by se mohl nový motor objevit u podstatně větší palety modelů, než je AMG A45 & CLA 45. A nemuselo by se jednat jen o modely s pohonem předních kol.

„Důvodem (proč má motor tolik výkonu) jsou naše plány na další využití motoru, který nemusí být nutně umístěn příčně.“ Z toho lze soudit, že do budoucna se můžeme dočkat modelů AMG s motorem M139, který bude pohánět zadní kola.

Představitelé Mercedesu a AMG se však nikdy netajili svou vizí, podle které je budoucností značky elektrifikace. Dá se proto očekávat, že bychom se do budoucna mohli dočkat i hybridních / plug-in hybridních sportovních modelů, kde bude motorizace M139 doplněna ještě elektromotorem.

V takovém případě by tato kombinace mohla nahradit dokonce i šestiválcové motory v modelech 43 a 53. Moers navíc v minulosti naznačil, že budoucí modely 63 by stále měly mít výkon okolo 600 koní. A to dokonce i v kombinaci s hybridními systémy.

Zdá se tedy, že schopnost značky vydolovat z malého motoru tak obrovský výkon ji otevřela další možnosti na cestě k výkonným a současně relativně hospodárným hybridním pohonným jednotkám. Zatím se však bavíme hlavně ve spekulacích a nezbývá nám než čekat, čím se AMG v dalších měsících a letech pochlubí.