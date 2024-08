Není aztek jako aztec. Futuristická vzácnost Italdesignu je na prodej

Kdykoliv se mluví o nejošklivějších autech světa, na přetřes nevyhnutelně přijde Pontiac Aztek. Tohle jméno je vryto v pamětích automobilových fanoušků tak silně, že když se někde objeví název Italdesign Aztec, jako první člověka napadne, jestli nejde o nějakou variaci onoho proslulého pontiacu.

Není tomu tak. Italdesign Aztec sice na seznamu nejkrásnějších aut světa taky sotva najdete, ale s pontiakem nemá společného zhola nic. Vznikl jako jeden z tria „inteligentních“ konceptů prezentovaných u příležitosti 20. výročí karosářského studia Italdesign a prezentoval se na turínském autosalonu v roce 1988.

Koncept Italdesign Quintessenza • Italdesign

Jeho zajímavost tkví v ojedinělé konfiguraci dvou částečně oddělených kokpitů, stejných velikostí, tvarem a většinou prvků. Volant a pedály má samozřejmě jen řidič, ale i spolujezdec před sebou má vlastní konzoli nikoliv nepodobnou volantu, která nese tripmetr. Středovou konzoli tvoří rádio JVC v ukázkově osmdesátkovém designu s přehrávačem CD i kazet a dokonce grafickým ekvalizérem.

To nejzajímavější na aztecu však je zvenčí. Jsou to servisní panely po obou stranách vozu, které po naťukání třímístného kódu mají např. aktivovat hydraulický zvedací systém, odhalit výpustní ventil oleje, ukázat hladinu paliva, chladiva či brzdové kapaliny, otevřít schránku s nářadím nebo zobrazit, jak dlouho ještě zbývá do příštího servisu.

To, co pracuje v útrobách, už je oproti této futuristické – a nikdy neuskutečněné – vizi docela nuda. Je to přeplňovaný zážehový pětiválec z Audi 5000, uložený uprostřed a spojený se čtyřkolkou odvozenou z Lancie Delta.

Zapomenuté koncepty: Italdesign Aztec (1988) - S motorem Audi a čtyřkolkou od Lancie Aleš Dragoun Design

Výroby se chytlo Japonsko

Italdesign představil aztec výhradně jako koncept bez plánů na sériovou výrobu. Stalo se ovšem něco zcela neobvyklého – vůz zaujal japonského průmyslníka Maria Mijakawu. Ten se pustil do malosériové výroby azteců pro japonský a evropský trh. Chtěl původně vyrobit 50 kusů, nakonec jich ale vzniklo méně než 25.

Kousek, který jde dnes do dražby v kalifornském Monterey u aukčního domu Broad Arrow, má číslo šasi 12 a v letech 2011–2015 stál v automobilovém muzeu v Šanghaji. Pak se dostal do Spojených států a v březnu letošního roku prošel důkladným servisem u firmy Autocouture Motoring. Odhad prodejní ceny zní na 275–325 tisíc dolarů.