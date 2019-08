Neplaťte zbytečně za nepojištěné auto. Na co si dát při prodeji pozor?

Posledním červnem 2015 zanikly polopřevody při přepisu vozidel. Do té doby prodávající nahlásil na úřadě nového majitele a tím pro něj věc skončila, i když kupující na sebe vozidlo nedohlásil. Nebo mu dal plnou moc a spolehl se na poctivost.

Slušně to fungovalo až na pár vykuků, kteří na sebe auta programově

nedohlašovali. Nejčastěji poslední roky kvůli ekologickému poplatku, jejž by jinak museli uhradit. A kvůli České kanceláři pojistitelů, která se pak domáhala ušlého povinného ručení po původních majitelích.

Čtvrtým rokem přepis na úřadě funguje jinak – v rámci zjednodušení „jedna žádost, jeden úřad“ mohou teď kdekoliv zařídit převod buďto oba společně, nebo jen jeden z nich. A to kdekoliv v ČR. Má to systém zjednodušit a také by to tak bylo. Nebýt zase mnohých vyčuránků. Pokud se totiž spolehnete na slušnost nového majitele (stačí plnou moc ověřit na Czech Pointu), můžete zaplakat zase.

Konec výmluv

Polopřevodem vznikal mezikrok, který způsoboval v praxi potíže při vymáhání poplatků za nepojištěná auta. Vybíraly se v letech 2009 až 2015 a myšlenka byla možná čistá – kdo neplatí pojištění, ať si to slízne. Zejména pokud bourá.

Jenže se v systému nachytala i velká procenta majitelů vozidel, kteří vozidlo odhlásili a nový vlastník je už nedohlásil. Výzvy k úhradě ze strany České kanceláře pojistitelů pak chodily jim. Dokonce za roky dozadu. Pokud se včas nestihli bránit a prohráli soud, stejně museli platit. A k tomu ještě vytáhnout další tisíce za nehorázné poplatky vymáhací agentury.

V roce 2015 byl příspěvek nepojištěných zrušen kvůli procesním pochybením. Za šest let na něm ČKP vybrala od motoristů (nepojištěných i těch, co se nestihli bránit) dvě a čtvrt miliardy korun. Protože po jeho zrušení argumentovala ČKP rapidním nárůstem nepojištěných škod, vrátil se příspěvek nepojištěných od ledna 2018 do české legislativy znovu. A tak do schránky zase může přijít výzva k úhradě. Přesně taková přišla i našemu čtenáři Miroslavovi…

Nic neudělal

Případ pana Miroslava ukazuje na ošidnost důvěry v nového majitele. Nedal na předsudky a svůj Peugeot 406 loni na podzim prodal opáleným pánům, kteří dorazili na inzerát. Následně zrušil i povinné ručení. Jenže noví majitelé vozidlo nepřepsali, jak slíbili. A tak před pár týdny přišla nebohému panu Miroslavovi výzva od ČKP, aby uhradil přes jedenáct tisíc korun za období 11/2018 až 05/2019, kdy už auto nevlastnil. Do toho se ozval celkem už třetí majitel z druhého konce republiky, který má momentálně vůz v držení a rád by ho na sebe přepsal. Jenže k tomu nemá pro úřad plnou moc. Od mezitímního vlastníka ji ostatně dostat ani nemohl – ten totiž nikdy na sebe peugeot neevidoval, takže z pohledu úřadu jako by nebyl.

Pan Miroslav šel aspoň s kupní smlouvou nahlásit na policejní oddělení, že se cítí podvedený a nerad by platil do garančního fondu ČKP. Tam se místo toho dozvěděl, že porušil zákonnou povinnost tím, že do 10 dnů nenahlásil změnu vlastníka, a teď ještě dostane od úřadu pokutu 50 000 korun. Co na tom, že má v ruce smlouvu o prodeji a kopii plné moci na nového majitele. Poslal proto na ČKP veškeré dokumenty a třicet dnů se klepal, jak dopadne. Na telefonický dotaz se jen dozvěděl, že vše řeší právní oddělení a občan může pouze čekat na jeho verdikt. Celkově nedobrá situace!

Budou prý hodní

„Je to bohužel častá praxe a snažíme se na to v našich kampaních i hodně upozorňovat, aby lidé těmto nepříjemnostem předcházeli,“ krčí rameny Veronika Exnerová z České kanceláře pojistitelů. „Udělením plné moci se totiž své povinnosti nezbavujete,“ upozorňuje s tím, že kancelář obvykle po doložení kupní smlouvy případ ukončí a obrátí se na nového majitele. Příběh má dobrý konec – minulý týden se pan Miroslav z webového portálu ČKP dozvěděl, že ho odpovědnosti zprostili. Rozhodně na to ale nelze spoléhat automaticky. V mnohých případech se propletenec bývalých a nynějších vlastníků zamotá natolik, že je obtížné určit, kdo má vlastně platit. „Pokud bude chtít klient rozporovat výzvu a my budeme mít pocit, že jsme v právu, a nebudeme schopni se domluvit, pak se obrátíme na soud, aby rozhodl,“ avizoval už loni po opětovném spuštění příspěvků šéf ČKP Jan Matoušek.

Takže nedoporučujeme spoléhat se na plnou moc a vždy si ověřit, že k přepisu opravdu došlo. ČKP dokonce radí být u něj osobně!

Do 10 dnů

Pan Miroslav ještě nemá vyhráno. Pořád je vůz napsaný na něho, byť už mezitím zase změnil majitele! Údaje z registru totiž nečerpá jen ČKP, ale i policie či obecní úřady při řešení dopravních přestupků. A pořád mu také hrozí pokuta za nesplnění povinnosti, byť ji podle našich zkušeností úřady nepožadují. Ptali jsme se na to v Praze, Brně, Plzni a Ostravě bez jediné jednoznačné odpovědi do uzávěrky.

Oslovený advokát Lukáš Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným upozorňuje na nedomyšlené úskalí těchto opožděných přepisů – pan Miroslav podle právníka ani nesmí dát plnou moc k převodu současnému majiteli, protože dávno není vlastníkem auta! Prostředního majitele, který peugeot na sebe nikdy nepřepsal, by neměl z přepisu vyloučit. A měl by hledat dohodu, což teď asi půjde těžko. „Formálně totiž nemůžete prodat něco, co už dávno nemáte. Byť je to logická varianta z hlediska dosažení cíle,“ krčí advokát rameny. Proto je pikantní, že existuje zákonná možnost vynuceného přepisu, pokud nový vlastník nespolupracuje. Má to ale háček – evidenční kontrola nesmí být starší 30 dnů. A znamená to uhradit za něj i úřední poplatek a případný ekopoplatek. „Pro takové situace doporučuji myslet na sankce za nedokončení převodu už ve smlouvě,“ radí advokát Fládr. A pan Miroslav už propříště ví: „Při přepisu vozidla budu už vždy chtít být osobně přítomen. Za ty komplikace to nestojí. Ať nenaletí ostatní!“

Jak na přepis

Nenechte nového vlastníka odjet s doklady a vozidlem, dokud ho na sebe nebude mít přepsáno, zařiďte to sami, nebo si dohodněte přepis na úřadu ve smluvený den. Lze to na kterémkoliv místě v ČR.

Připomínáme, že kupní smlouva je při prodeji možností, nikoliv povinností! Důrazně ji ale nedoporučujeme vynechávat.

Pokud není možný osobní přepis, zaznamenejte do smlouvy povinnou součinnost obou protistran při přepisu a také jasné sankce za nedodržení.

Neukončujte povinné ručení, dokud ho ještě neuzavřel nový majitel. Při přepisu již trvejte na tom, aby kupující předložil zelenou kartu na své jméno.

POZOR!

Příspěvek do garančního fondu se vybírá za každé vozidlo zapsané v registru. Pokud nechcete platit pojištění, musíte uložit značky do depozitu!

Kolik zaplatíte za každý den bez povinného ručení? Do 2015 Od ledna 2018 Motocykl do 50 cm3 20 4 50 až 350 cm3 20 8 350 až 500 cm3 30 21 nad 500 cm3 30 25 Osobní automobil do 1000 cm3 50 30 1001 až 1350 cm3 50 35 1351 až 1850 cm3 50 47 1851 až 2500 cm3 70 65 nad 2500 cm3 70 93 Obytný automobil 80 61 Sanitní automobil 80 94 Autobus do 5000 kg 160 155 nad 5000 kg 160 290 Trolejbus 60 56 Nákladní automobil do 3500 kg 130 86 3500 až 12 000 kg 130 145 nad 12 000 kg 300 261 Tahač 300 563 Zemědělský/lesnický traktor 400 16 Přívěs do 750 kg 30 4 750 až 10 000 kg 300 7 nad 10 000 kg 300 70 Ostatní vozidla 60 20

