Nissan Juke je tu jako rallye auto. Oslavuje dávné vítězství

Nissan není zrovna automobilkou, kterou bychom si na první dobrou spojili se světem rallye. Přesto se japonská značka nyní rozhodla připomenout své někdejší vítězství na Safari Rallye východní Afriky. Na tuto počest vznikl koncept Nissan Juke Rallye Tribute.

Automobil navržený na bázi populárního městského SUV byl upraven podle podoby někdejšího Nissanu (Datsunu) 240Z, vítěze Rallye východní Afriky z roku 1971. Tehdejší závod byl japonskou automobilku obzvlášť úspěšný, další 240Z skončily na druhém, respektive sedmém místě.

Koncept tudíž použil shodné černo-červené zbarvení jako někdejší závodní 240Z, nechybí ani další detaily odkazující na tento speciál. Za všechny zmiňme rozšířené blatníky nebo třeba přídavné světlomety. Samozřejmostí jsou též speciální terénní pneumatiky, zdůrazňující terénní charakter vozu.

Nissan Juke Rallye Tribute je v tuto chvíli bohužel jen virtuální dílo. Automobilka nicméně zdůrazňuje, že v útrobách by pracovalo nějaké hybridní ústrojí, a to v rámci aktuální elektrifikace nabídky značky. Podle výrobce by to byl vhodný systém, kvůli účinnosti i bezprostřednímu točivému momentu.

To je rozdíl proti originální 240Z poháněné řadovým šestiválcem o objemu 2,4 litru naladěném na 154 kW. Logicky šlo navíc o zadokolku. Vítězný vůz je mimochodem dnes součástí oficiální sbírky historických vozidel Nissan, která je umístěna poblíž sídla značky.

Zmínka o hybridním pohonu je každopádně zajímavá v tom, že speciály WRC od příštího roku přejdou právě na elektrifikovaný pohon. Není tak návrh Nissan jen sondování zájmu veřejnosti o tuto disciplínu? Promotér WRC totiž dal už najevo, že nové hybridní speciály mají přilákat nové značky do šampionátu, které by doplnily Ford, Hyundai a Toyotu. A proč by to nemohl být třeba právě Nissan, byť s rallye tolik zkušeností nemá?

Není to každopádně poprvé, kdy Nissan postavil na bázi malého SUV zajímavý koncept. Už u první generace tu byl Juke-R (respektive inovovaný Juke-R 2.0) s šestiválcovým motorem z GT-R, který se nakonec vyráběl v malé sérii.