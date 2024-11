Nissan nabídne elektromobil menší než Micra, půjde o sourozence Renaultu Twingo

Japonská značka Nissan přidá do své nabídky další auto na platformě AmpR Small, sdílené s automobilkou Renault v rámci alianční spolupráce. Po chystaném nástupci micry, který by měl velikostí odpovídat Renaultu 5 E-Tech, má přijít ještě menší vůz – obdoba chystaného elektrického Renaultu Twingo. Potvrdil to Makoto Učida, generální ředitel Nissanu.

Neuvedl, jak bude vůz drahý, jak bude vypadat či kdy by se měl dostat na trh. Zdůraznil nicméně, že klíčovým důvodem ke spolupráci s Ampere, divizí Renaultu starající se o elektromobilitu, je snížení výrobních nákladů a doby potřebné k vývoji. Cílem je podle něj „optimalizovat pokrytí evropského trhu“. „S Ampere se snažíme o velmi krátkou dobu vývoje, což znamená, že budeme schopni tento vůz doručit za nejlepší čas,“ řekl Učida.

První jízdy v Renaultu 5 E-Tech • Renault

Co do časového rámce můžeme odhadovat vstup na trh zhruba za tři roky. R5 E-Tech přišla letos, technicky příbuzná micra má být na světě příští rok. To naznačuje, že bude-li nové elektrické twingo na trhu v roce 2026, jak Renault uvádí, malý nissan by mohl přijet v roce 2027.

Rychlost vývoje a uvádění auta na trh obecně je základním prvkem vývojových programů Ampere. Zmíněné twingo, které se představilo už zhruba před rokem, má podle původních plánů vyjet na silnice dva roky od momentu, kdy ho vedení Renaultu posvětilo. To je termín vpravdě šibeniční, francouzská automobilka se však takto snaží srovnat krok s rychlými vývojovými cykly čínské konkurence.

„Snažíme se o chytré auto pro řidiče zítřka, které bude zajímavé pro zákazníky, pro nás i pro Ampere. Nabídne pohodlnost a pokročilou funkčnost, ale v menším balení a za atraktivní a dostupnou cenu,“ řekl o chystaném voze Učida. Twingo má stát od zhruba půl milionu korun. Učida uznal, že vývoj je zatím v teoretické fázi, ale řekl, že krok „představuje rozšíření naší spolupráce v různých segmentech“ a „ukazuje sílu naší aliance a sdílené touhy přinášet zákazníkům inovace“.