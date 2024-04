Nissan plánuje pevný elektrolyt a „gigalití“, chce tak zlevnit elektromobily

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Nissan plánuje do roku 2030 prodávat v Evropě pouze elektromobily. K tomu bude muset snížit výrobní náklady, aby takové vozy byly pro zákazníky cenově dostupné – a na to chce jít mimo jiné tzv. gigalitím, tlakovým litím velkých částí vozidel.

Na tohle a další technologické pokroky Nissan spoléhá v boji s konkurencí na poli elektromobilů, k níž se řadí i americká automobilka Tesla. Jedním z pokroků mají být také baterie s pevným elektrolytem, které chce Nissan ve velkém vyrábět nejpozději zkraje roku 2029.

Pro ně staví novou továrnu v japonské Jokohamě. Výroba má začít v březnu roku 2025 a má se o ni starat stovka pracovníků na každou směnu. Ve fiskálním roce začínajícím v dubnu roku 2028 má továrna dosáhnout roční produkce 100 MWh.

Zmíněné gigalití má začít být využíváno už o rok dříve, na jaře 2027. Nissan tak chce vyrábět zadní části podlahy elektromobilů a snížit nejen výrobní náklady o 10 %, ale také celkovou hmotnost komponent o pětinu.

Podle Hidejukiho Sakamota, viceprezidenta pro výrobu a řízení dodavatelského řetězce, automobilka zkoumala vhodnost různých částí auta pro takovýto způsob výroby. „Nakonec jsme se rozhodli použít lis o síle 6 tisíc tun k výrobě zadních strukturálních částí karoserie z hliníku,“ řekl agentuře Reuters.

Během příštích tří let má Nissan uvést na trh třicítku nových aut, z nichž 16 bude elektrifikovaných. Polovina z toho, tedy osm, budou ryze bateriové elektromobily a plug-in hybridy. Zkušenosti má dlouholeté; model Leaf, který přišel na svět v roce 2010, byl jedním z průkopníků osobních elektrických aut.

Firma věří, že se jí podaří do roku 2030 snížit cenu elektromobilů o 30 %, čímž by je dostala na roveň svých spalovacích aut. Jednou z cest může být i partnerství s Hondou, v jehož rámci by probíhal společný vývoj a výroba klíčových komponent pro elektromobily a umělé inteligence pro automobilové platformy.