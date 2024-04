Nový Nissan Qashqai oficiálně: Má nový design a více elektroniky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Třetí generace Nissanu Qashqai se dočkala modernizace. Za tři a půl roku od uvedení třetí generace modelu Qashqai na trh se ho v Evropě prodalo více než 350 000 kusů. Facelift se, jak je obvyklé, snaží vyzdvihnout silné stránky a přidat více technologií.

Velkými změnami prošel zevnějšek, který by na první pohled skoro až říkal, že nejde jen o omlazení, nýbrž o zcela novou generaci. Kompletně nová příď umně skrývá hlavní světlomety; jejich čočky jsou skryté v rozích masky, oddělené od mřížky svítícími segmenty, tvarovanými stejně jako dílky mřížky. Za zmínku stojí, že v nabídce je i technologie LED Matrix.

Nové jsou také zadní svítilny, třebaže nikoliv tvarem, nýbrž vnitřním designem. Odstín jejich červeného svícení automobilka označuje jako „superčervená“. Stejně jako ta přední, i zadní světla mají ve vyšších výbavách sekvenční blinkry.

Video se připravuje ...

Při pohledu z profilu se modernizovaný qashqai ve vyšších stupních výbavy vyznačuje novou leskle černou povrchovou úpravou karoserie pod dveřmi a podběhy kol. Nová 18" kola z lehké slitiny s diamantovým výbrusem jsou nyní součástí standardní výbavy modelu Qashqai střední výbavy N-Connecta. Pro vyšší stupně výbavy jsou k dispozici nová 19" a 20" kola.

V kabině vyšších výbav zaujme alcantara na palubní desce, dveřních výplních či loketních a kolenních opěrkách. Středová konzole dostala nové vzory dekorativního obložení a vyšší výbavové stupně mají také nové čalounění sedaček. Nejvyšší provedení dostalo prémiovou kůži, druhá nejvyšší verze koženku. Za zmínku stojí také ambientní osvětlení v 64 barvách, které nabídnou vyšší verze.

Spousta nové elektroniky

Největších novinek se ovšem qashqai dostal v oblasti elektroniky. V souvislosti se zvýšením nároků EU na elektronickou výbavu nových aut je na palubě všech verzí ve standardu mimo jiné hlídání jízdních pruhů, sledování provozu za vozidlem, sledování únavy řidiče, samočinné nouzové brzdění, „černá skříňka“ či zvukové hlášení překročení nejvyšší dovolené rychlosti (ISA).

Nissan Qashqai

Všechny tyto systémy jsou po startu vozu zapnuté, ovšem podle automobilky si řidič do svého profilu může uložit takové nastavení asistenčních systémů, které mu vyhovuje. Pokud je pro vás třeba hlídač jízdních pruhů větší obtíží než přínosem, např. jezdíte-li často po úzkých silnicích s diskutabilním, pokud vůbec nějakým vodorovným značením, můžete si ho uložit vypnutý a po nastoupení se svým profilem toto nastavení vyvolat.

Za zmínku stojí také příplatkové systémy pohledů kolem vozu díky kamerám. 360° rozhled skrz displej je samozřejmostí, vůz nabízí také 3D pohled na auto z osmi různých úhlů. 200° pohled kolem přídě může být užitečný, pokud vyjíždíte na hlavní silnici a nemáte dobrý rozhled, a systém „neviditelné kapoty“ zase vypočítá, co máte mezi předními koly.

Qashqai také řidiči umožňuje uložit často navštěvovaná parkovací místa, která vůz později rozpozná podle GPS. Zapamatuje si přesnou polohu v místě a pak na ni zvládne sám přesně zaparkovat. Na základě GPS může systém i automaticky aktivovat 200° kamerový rozhled v nepřehledné křižovatce.

Nissan Qashqai

Novinka také integruje do svého infotainmentu sadu Google, která obsahuje Mapy, Obchod Play a Asistenta. Toho lze vyvolat hlasovým příkazem „Hey Google“ či tlačítkem na volantu a zvládá měnit i teplotu ve voze, nejen vyhledávat třeba cíle v navigaci. Samozřejmě, do Map se člověk může přihlásit svým profilem a dostat se tak k uloženým či často navštěvovaným místům. A skrz Obchod Play si lze stáhnout další aplikace.

Co se nezměnilo a podle automobilky taky nezmění, je přítomnost fyzických tlačítek. Integrovat všechno do displeje, jako to dělá řada jiných značek, by sice znamenalo úsporu nákladů, ale primární je snadnost a bezpečnost používání, na což jsou klasická tlačítka lepší. Zástupci automobilky to uvedli na online vysílané tiskové konferenci.

Nissan Qashqai

Také jsme se tam dozvěděli, že qashqai dostane i elektrickou variantu, ovšem zatím neexistuje termín uvedení na trh, ani odhad prodejní ceny. Do roku 2030 chce Nissan v Evropě prodávat výhradně elektrická auta.

Motorizace jako dosud

Technika qashqaie zůstává nezměněna. Vrcholem nabídky tedy zůstane sériové hybridní provedení e-Power, které pohání elektromotor o 140 kW (190 k) a 330 Nm s 1,97kWh vyrovnávací baterií. Energii pro něj vyrábí generátor, který má podobu 1,5l zážehového přeplňovaného tříválce s variabilním kompresním poměrem. Ten nabízí 116 kW (158 k) a 250 Nm.

Automobilka nenechávala vůz znovu homologovat co do spotřeby i proto, že změny v aerodynamice v důsledku omlazeného designu jsou naprosto marginální. Proto můžeme předpokládat že i dynamické parametry zůstanou stejné. Tedy, zrychlení verze e-Power na 100 km/h je 7,9 s, maximálka 170 km/h a spotřeba paliva 5,1-5,4 l/100 km.

Základ nabídky bude i nadále tvořen mild hybridním ústrojím 1,3 DIG-T mHEV o výkonu 103 kW (140 k) a 240 Nm, dostupný s šestistupňovým manuálem, nebo 116 kW (158 k) a 260 Nm s manuální převodovkou, nebo 270 Nm s bezestupňovou převodovkou. S tou by měla na českém trhu zůstat dostupná i verze s pohonem všech kol.

Kolik bude novinka stát a kdy přijde na český trh, zatím není známo.