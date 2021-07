Nissan připravuje další elektrický crossover, vyrábět se bude v Evropě

Automobilka Nissan během dnešní prezentace představila vizi EV36Zero, označovanou jako „Electric Vehicle Hub“, do kterého hodlá investovat miliardu liber šterlinků. Cílem této vize by mělo být vytvoření celosvětově prvního výrobního ekosystému elektromobilů.

Středobodem tohoto plánu bude britský závod Sunderland, ve kterém by se krom jiného měl do budoucna vyrábět i zcela nový elektrický crossover. Ostatně z investované miliardy liber by mělo putovat 423 milionů právě do produkce nového elektrického modelu.

Ten by měl vyrůst na elektrické platformě CMF-EV, kterou bude sdílet s modely Nissan Ariya a chystaným elektrickým crossoverem Renault, odvozeným od modelu Mégane. Roční produkce by se měla pohybovat okolo 100.000 vozidel, přičemž celá poputuje na evropské trhy.

Nissan ovšem zmínil, že by se mělo jednat o globální model. Jeho výroba tak bude nejspíš probíhat ještě v jiných závodech, jejich názvy či očekávanou produkci ovšem automobilka nezmínila. Jen ve Velké Británii by však rozšíření výroby mělo vytvořit 909 míst přímo v automobilce a až 4.500 míst v zásobovacím řetězci.

Automobilka vydala k plánované elektrické novince jediný nákres, který je navíc dost mlhavý. Vůz však dostal elegantní a dynamickou siluetu, velká kola, ukryté kliky a dvoubarevné lakování karoserie. Světlomety a zadní svítilny sice působí nezvykle robustně, přesto se dá očekávat, že elektrický crossover nabídne podstatně více stylu, než současný Nissan Leaf.

Ostatně krátce po oznámení nového elektrického crossoveru se objevily spekulace, podle kterých by se mohlo jednat o náhradu Leafu. Kromě elegantnějšího designu totiž crossover nabídne modernější techniku a novou generaci baterií, jejichž výroba bude rovněž probíhat ve Velké Británii – dokonce jen kousek od Sunderlandu.