Nissan prý do konce desetiletí představí 23 elektrifikovaných modelů

Automobilka očekává, že do 5 let budou 75 % evropských prodejů tvořit elektrifikované modely. Na ostatních trzích má ale s elektromobilitou nižší ambice.

Podobně jako většina světových automobilek, také Nissan plánuje urychlit svůj přechod směrem k elektrifikaci. V rámci oznámení své dlouhodobé vize Ambition 2030 proto oznámil plán představit do konce desetiletí rovnou 23 elektrifikovaných modelů, včetně 15 čistě elektrických vozů. Do roku 2050 by pak automobilka chtěla dosáhnout uhlíkové neutrality napříč životností všech svých produktů.

Dosažení podobných cílů sice nebude snadné, automobilka je ale odhodlána investovat v příštích pěti letech až 2 triliony japonských jenů do urychlení elektrifikace své nabídky i do rozvoje technologických inovací.

Během příštích pěti let bychom se také měli dočkat představení nejméně 20 nových elektrických či e-Power modelů, díky čemuž Nissan očekává, že v roce 2026 budou až 75 % procent evropských prodejů tvořit elektrifikované modely.

Na domácím japonském trhu je pro stejné období cílem 55 % elektrifikovaných modelů, pro Čínu pak přes 40 % elektrifikovaných modelů. V USA pak automobilka cílí na 40 % prodaných elektrifikovaných modelů až v roce 2030.

„S Nissan Ambition 2030 budeme spět k novému věku elektrifikace, pokrokových technologií k omezení uhlíkové stopy a hledání nových obchodních příležitostí. Chceme transformovat Nissan, aby se stal udržitelnou společností, kterou zákazníci a společnost skutečně potřebují,“ uvedl výkonný šéf Nissanu Makoto Uchida.

Aby automobilka dokázala dosáhnout svých vizí, bude muset i nadále vylepšovat svou technologii lithium-iontových baterií. Současně chce ale uvést na trh také nové baterie s technologií nevyužívající kobalt, díky kterým by měla cena baterií klesnout do roku 2028 o 65 procent. Od roku 2024 by měla být připravená továrna v Yokohamě a v roce 2028 by automobilka měla uvést elektromobil osazený bateriemi s pevným elektrolytem.

Nissan přitom očekává, že v roce 2028 dostane cenu baterií s pevným elektrolytem na cenu okolo 75 dolarů za kWh. Do budoucna pak automobilka doufá ve vyrovnání cen mezi automobily s benzínovými motory na úrovni cca 65 dolarů za kWh. Samotná produkce baterií by se pak v roce 2026 měla pohybovat okolo 52 GWh ročně, zatímco v roce 2030 by mělo jít až o 130 GWh ročně.

Společně s uvedením plánu Ambition 2030 představila automobilka také čtyři koncepty, které mají odpovídat na poptávku různých zákazníků. Prvním je koncept Chill-Out, ukazující elektrické SUV na platformě CMF-EV, které by mohlo plnit roli klasického elektromobilu pro osobní přepravu.

Koncept Nissan Max-Out je sportovně střiženým elektrickým kabrioletem s dvěma sedadly, cílící na lidi toužící po sportovním zážitku z řízení, zatímco koncept Surf-Out ukazuje elektrický pick-up s potenciálem užitkového vozu i terénního dobrodruha. Poslední koncept Hang-Out pak vznikl jako pojízdný obytný prostor, který nabízí otočná sedadla, promítací plochu, atd. Zatím však není zřejmé, zda se některý z konceptů dostane do produkční fáze.