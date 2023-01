Nissan Qashqai e-Power vs. Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid – Ten umí to a ten zas tohle

V segmentu kompaktních SUV se setkává jeho zakladatel, Nissan Qashqai s unikátním pohonem e-Power, s novou Toyotou Corolla Cross. Ta přináší již pátou generaci osvědčeného hybridu. Dojde k promíchání receptur na úspěch, nebo si oba pohlídají to svoje?

Parafrází názvu slavné Werichovy písně startujeme srovnávací test. Pohádkově se v čím dál složitějším světě emisních norem asi necítí žádná automobilka, o badatelskou činnost ale není nouze. Na rozdíl od šarlatánů z období Rudolfa II. však Toyota i Nissan jasně vědí, čeho chtějí dosáhnout, i to, že bez elektrifikace se emise CO 2 snížit nepodaří. Otázkou jen zůstává, jakým způsobem spalovací motor a elektromotor zkombinovat.

Oba výrobci si pro nasazení nových hybridních systémů zvolili velmi populární segment kompaktních SUV, který stvořil právě Nissan Qashqai v roce 2006. Současná, třetí generace, uvedená předloni, přichází nyní s ojedinělou kombinací elektromotoru sloužícího pro pohon a spalovací jednotky, která pomocí generátoru zajišťuje elektrickou energii. Chtělo by se říct, že podobně to měly třeba už Opel Ampera nebo BMW i3 Range Extender – jenže to byly v podstatě plug-in hybridy s plnohodnotnou baterkou elektromobilů. Spalovací motor zde měl sloužit jen jako poslední záchrana.

Qashqai získává energii ze spalovacího motoru, má malou baterku jako hybridy a nedobíjí se kabelem. Navenek poznáte verzi e-Power jen podle nápisů na bocích, zádi a odlišné přední masky, která je v části nad logem zakrytá.

Toyota má sice na kontě řadu legendárních terénních modelů, s SUV má dlouholeté zkušenosti, ale mezi ta kompaktní přichází paradoxně až nyní. Corolla Cross je globálním modelem, který se představil v roce 2020 pro Thajsko, postupně si to zamířil do Jižní a Severní Ameriky a nyní zakotvil i u nás. Na délku měří 4460 mm, je tak o 35 mm delší než qashqai, rozvor má však o 25 mm kratší (2640 mm). Nissan je také nepatrně širší a vyšší.