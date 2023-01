TEST Nissan Qashqai e-Power – Takový hybrid jinde nenajdete

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ještě bych tu měl stran konektivity dvě obrovské pochvaly. Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,2“ je graficky povedený a velmi dobře čitelný. To už dnes umí leckterá konkurence. Mě však mnohem více překvapil 10,8“(!) barevný head-up displej, který promítá všechno důležité přímo na čelní sklo. Vše ve velmi dobré kvalitě, navíc si můžete vybrat, co všechno chcete zobrazit. Rozhodně nejde o žádný rušivý element.

Příjemným překvapením je pracoviště řidiče. Začíná to prvotním usednutím a komfortem předních sedaček. Pokračuje volantem s tenčím věncem, který hezky padne do ruky a zachovává si tradiční fyzická tlačítka. A končí příjemnou obsluhou nejdůležitějších funkcí automobilu. I když dostanete největší 12,3“ dotykovou obrazovku multimédií, klimatizace se ovládá otočnými ovladači na samostatném panelu. Hurá! Zachován je dokonce i ovladač pro nastavení hlasitosti.

Tak akorát je to i s prostorem na zadních sedačkách. Pochvalu si zaslouží zadní dveře, respektive jejich otevření takřka do pravého úhlu. S výškou 178 cm mám ještě nějakou rezervu před koleny i nad hlavou, lidé od 185 cm výše už si ale asi budou stěžovat, zejména na nevelký prostor za předním opěradlem. Kabina je i vzadu solidně prosklená a pocitově je na zadní lavici poměrně vzdušno.

Výrazná je i designová obměna. Qashqai vykročil modernějším směrem a charakterizuje jej nespočet hran a prolisů. Podívejte se, jak si designéři vyhráli třeba jen se světelnou technikou. Ta je vpředu i vzadu protažena až do boků karoserie, čímž si Nissan vytváří nezaměnitelný styl. Boční partie už tak výjimečná není, zaujme především „plovoucími“ sloupky vzadu.

Qashqai následoval automobilové zvyklosti a mezigeneračně povyrostl. S vnějšími rozměry 4425 x 1835 x 1625 mm je dnes o 31 mm delší, 29 mm širší a 30 mm vyšší. Rozvor se protáhl o devatenáct milimetrů na dnešních 2665 mm. Kola mají od sedmnácti do dvaceti palců. Největší dvacítky jsou vyhrazené nejvyššímu a námi zkoušenému výbavovému stupni Tekna+. Zajímavostí je rozdělení zadních náprav. K dispozici je totiž i sofistikovanější víceprvek, avšak jen pro kola s největším rozměrem a pro čtyřkolky.

Motor, jízdní vlastnosti

Generující tříválec

Pod označením e-Power se v případě Nissanu Qashqai ukrývá nevšední kombinace dvou motorů. Spalovací agregát zastupuje turbem přeplňovaný zážehový tříválec s objemem 1,5 litru, jenž disponuje 116 kW ve 4600 ot/min a 250 newtonmetry točivého momentu. Ten však kola neroztáčí, funguje „jen“ coby generátor elektřiny pro synchronní elektromotor s permanentním magnetem. Ten má až 140 kW a 330 newtonmetrů. Součástí je i lithium-iontový akumulátor s kapacitou 1,97 kWh, který ukládá energii získanou třeba rekuperací a umožňuje i krátký ryze elektrický dojezd.

Jak jsme si řekli v úvodu, podobnou techniku využívala už dříve hrstka plug-in hybridů. Obdobné řešení nabízí také Honda, u ní však existuje mechanické propojení spalovacího motoru s koly, zatímco v našem nissanu nikoliv. Nissan se u svého unikátu chlubí mimořádnou termální účinností 41 až 42 %, což z patnáctistovky dělá jeden z nejefektivnějších produkčních motorů na světě, když většinu doby pracuje v optimálních otáčkách.

Aby však podával dostatečný výkon i se zcela vybitou baterkou, dokáže měnit délku zdvihu pístu a tím měnit kompresní poměr v rozmezí 8:1 (vyšší výkon) až 14:1 (vyšší účinnost). Výsledkem sofistikovaného hybridního ústrojí je stovka za 7,9 sekundy a maximální rychlost 170 km/h. Zajímavější je však papírová spotřeba, kombinovaný cyklus WLTP hovoří o průměru 5,3 l/100 km.

Nissan Qashqai e-Power

Při prvním sešlápnutí plynového pedálu až k podlaze přichází milé překvapení. Qashqai e-Power reaguje na pokyn hbitě jako elektromobil, rozjezdy jsou tedy příjemnou a mrštnou záležitostí. Zátah pohonné soustavy je lineární, do sedačky vás sice nepřišpendlí, pro předjetí či připojení do rychlého pruhu však máte síly dostatek. Jen počítejte, že s akcelerátorem u podlahy už se spalovací motor projevuje v kabině zvýšenou akustikou.

A spotřeba? Víc než slušná. I když je qashqai pořádným kusem auta, s hybridem se uličkami města zvládá proplétat s odběrem zhruba 5,5 l/100 km. Při okreskovém korzování je apetit obdobný, někdy o pár desetinek vyšší. Na dálnici už hybrid takovou výhodu proti tradičním spalovacím motorům nepřináší, zkoušený nissan zvládá tuzemské dálniční maximum se spotřebou zhruba 8 l/100 km.

Okreskové překvapení

Japonská novinka je posazena na alianční platformě CMF-C, na které vzniklo už několik atraktivních modelů od Renaultu a spol. Přesto jsem měl před testem určité obavy. Zejména tu, jestli se 1,6 tuny vážící crossover zvládne vypořádat s dvacetipalcovými nízkoprofilovými pneumatikami.

Jenže se ukázala, že ladiči Nissanu odvedli solidní práci. Navzdory obutí je komfort auta příjemný, na rozbité cestě se ozve jen minimum tupých rázů a žádné ostré rány. Podvozek i díky nižšímu těžišti auta netrpí odskakováním. Vlastně je až překvapující, jak si qashqai se zatáčkami rozumí. Reakce na povely volantem jsou okamžité a s minimálními náklony karoserie.

To je výrazně jinačí hodnocení než u parťáka Standy Švarce, který před rokem testoval třináctistovku s devatenáctkami (a tedy torzkou). A to nesmíme zapomenout na fakt, že rozdíl v pohotovostní hmotnosti mezi spalovacím a hybridním ústrojím je kolem 300 kilogramů. To není málo a tady paradoxně hrají ve prospěch komfortu.

Nissan Qashqai e-Power

Pokud by se po stránce jízdy dalo na něčem zapracovat, pak snad na horlivosti asistenčních systémů. Varování před čelní kolizí je přecitlivělé, mnohdy začne hlasitě pípat i ve chvíli, kdy jen objíždíte auto odstavené u krajnice. Časté jsou i vibrace do volantu od hlídání jízdního pruhu, a to i na místech, kde na silnici žádné pruhy nejsou. Asistent jde vypnout, ale jak už v dnešní době bývá zvykem, znovu se aktivuje s každým dalším nastartováním.