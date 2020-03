Nissan zřejmě neuhlídal nové logo značky a sportovního modelu

Příchod nového loga automobilky Nissan jako obvykle prozradila registrace ochranné známky, kterou si automobilka podle dostupných informací zaregistrovala ve Velké Británii, Peru, Uruguay, Chile nebo Argentině.

Samotné logo přitom na prvních snímcích působí výrazně jednodušším a minimalistickým dojmem. Namísto 3D vzhledu s bohatým chromováním tentokrát značka vsadila na jednodušší 2D design a černobílou kombinaci. Logo automobilky je tvořeno jednoduchým bezpatkovým písmem, které shora i zdola obklopují polokruhy s naznačeným protažením do rámečku na koncích.

Nissan se tak stává další značkou, která nasedá na módní vlnu minimalistických znaků. Návrat k ploššímu vzezření a jednoduššímu designu totiž v uplynulých měsících představily i automobilka Volkswagen a BMW.

Automobilka už nám navíc nové logo přinejmenším jednou ukázala. Zdobilo totiž koncept Nissan Ariya, který automobilka prezentovala na tokijském autosalonu 2019. Tehdy bylo logo podsvícené, nicméně jeho tvary se téměř dokonale shodují s logem, které máme k dispozici nyní.

Nové logo automobilky však není jediná nová ochranná známka Nissanu. V Kanadě a na Novém Zélandu si totiž automobilka zaregistrovala i nové logo pro sportovní model Z, jehož design se však vydává zcela jiným směrem.

Nové zetko dostalo klasický patkový font a působí podstatně více retro. Při pohledu do minulosti značky bychom se ani nebáli srovnání s logem modelu 240Z vyráběného mezi lety 1969 až 1971.

Nové logo tak připomíná starší zprávy, které mluvily o retro-designu pro nástupce modelu Nissan 370Z. Exteriér inspirovaný minulostí by však měl doplňovat moderní interiér a pod kapotou by podle prvních zpráv měla být uložena 3.0 litrová twin-turbo V6, která může nabídnout výkon okolo 400 koní.

Premiéra nové generace sportovního modelu by se podle spekulací mohla uskutečnit do dvou let. První seznámení s novým Zetkem, i kdyby jen ve formě divokého konceptu, by však mohlo přijít už letos.