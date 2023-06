Nová Dacia Sandero se dočká elektrické verze, oslovit chce hlavně cenou

Značka Dacia už není ve světě elektromobility žádným nováčkem, svůj první bezemisní model Spring uvedla na trh v roce 2021 a od té doby se chlubí prodeji okolo 120.000 kusů. Sluší se ovšem dodat, že Dacia Spring je skutečným prckem ve světě elektromobilů. A to v oblasti rozměrů, výkonu i schopností.

Rumunská automobilka ovšem počítá i s většími elektromobily, přičemž prvním „full-size“ elektrickým modelem by měla být nová Dacia Sandero. Čtvrtá generace modelu by měla být představena mezi lety 2027/2028 a na trhu by měla zůstat zhruba do let 2034/2035.

Podle Denise Le Vota, CEO značky, by nová generace měla fungovat jako vlajkonoš značky pro její nízkonákladovou cestu k nabídce s nulovými emisemi, uvádějí kolegové z britského webu Autocar. Značka sice plánuje hned tři nové větší modely C-segmentu, B-segmentu by však měl pro značku stále zůstat klíčovým, neboť ji definuje. A značka nechce na své kořeny zapomínat.

Aby si tedy Dacia s modelem Sandero udržela svou pozici, plánuje k elektrifikaci v tomto segmentu přistupovat co „nejsympatičtějším“ způsobem. Automobilka nebude slibovat extrémní dojezdy ani rychlé nabíjení, místo toho se chce soustředit na co nejnižší ceny pro své zákazníky, uvedl Le Vot.

Jakmile značka v příštím roce představí nový Duster, bude každý její model (s výjimkou Springu) postaven na platformě Renault CMF-B. Čistě elektrické modely by pak měly vyrůst na technicky spřízněné (ale čistě elektrické) platformě CMF-BEV, dodávají kolegové z Autocar. Elektrické Sandero by tak mohlo být sourozencem znovuzrozeného elektrického Renaultu 5.

Lze ovšem předpokládat, že nová Dacia Sandero bude více zaměřena na užitek a praktičnost. Jedním z cílů automobilky by totiž měla být i minimalizace váhy, která umožní například instalovat menší baterie, než které budou používané v jiných modelech postavených na stejné platformě.

Šéf značky měl přitom v rozhovoru s britskými novináři zmínit, že uživatelé modelu Dacia Spring běžně za den najedou okolo 10 mil (cca 16 km), což je podstatně méně, než slibovaný dojezd kolem 225 km. Pokud by se tedy Spring vytvářel znovu, navrhoval by klidně poloviční velikost baterie, namísto současné s kapacitou 26,8 kWh.

Čistě elektrická Dacia Sandero však bude větším a těžším vozem, u kterého lze předpokládat, že ho budou zákazníci využívat i pro delší trasy. Je tedy nepravděpodobné, že by u tohoto modelu došlo na instalaci menší baterie. Otázkou také je, jakou chemii značka použije.

V úvahu prý přicházejí i technologie odvozená od sodíkových baterií, které sice byly kritizovány pro vyšší hmotnost a nižší kapacitu, ale jsou levnější. Dacia přitom jistě nebude cílit na dojezd okolo 500-600 kilometrů a nabíjení v čase kolem 20 minut. Hlavní bude zkrátka cena.

Po stránce designu by měla nová Dacia Sandero nabídnout inovovaný dobrodružný přístup, který naznačil třeba koncept Bigster a v budoucnu se s ním setkáme u nového Dusteru. Sandero by však nemělo působit jako terénní SUV, ale spíše jako vůz, který se řidiči nebudou muset bát použít za jakýchkoliv podmínek.

Novinka by tak mohla nabídnout například vyšší světlou výšku, lehce dobrodružný vzhled s oplastováním podběhů a prahů, ochranu panelů karoserie, atd. Kromě elektrické verze, byť možná vybavenými hybridní technologií. Ostatně pokud bude model na trhu do roku 2035, budou mít spalovací motory stále smysl.