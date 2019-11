Nová generace Subaru WRX STI může být kupé, na vývoji se má podílet i Toyota

Kolegové z japonského magazínu Best Car Web se důkladně zaměřili na prohlubující se spolupráci automobilek Subaru a Toyota, díky které už máme potvrzeno, že se dočkáme i druhé generace populárního sportovního kupé Toybaru. Tedy Toyoty GT86 a Subaru BRZ. Podle všeho by se však Toyota měla podílet i na vývoji nové generace populárního Subaru WRX a WRX STI.

Nová generace WRX i WRX STI by podle všeho měla opustit svůj stávající styl čtyřdveřového sedanu a nově by se měla představit v roli dvoudveřového kupé. Automobilka se tak zřejmě vrací ke svým kořenům, neboť WRX ve stylu kupé se poprvé a naposledy objevilo v první generaci. Později však automobilka převlékla WRX i za hatchback, takže bychom se neměli ničemu příliš divit.

Základní provedení dvoudveřového WRX by mělo být osazeno vylepšeným 2.0 litrovým přeplňovaným čtyřválcem, fanouškům známým pod označením FA20. Malým zklamáním jsou však informace o převodovce, kterou by mělo být výhradně CVT se sportovním režimem. Zajímavé zvěsti však kolují kolem ikonického pohonu všech kol Subaru, který by se měl dočkat vylepšení za pomoci Toyoty.

Podstatně zajímavější však má být model WRX STI, který by měl nabídnout 2.4 litrový přeplňovaný čtyřválec FA24 s celohliníkovým blokem v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou. O stejném motoru se přitom spekuluje i v kombinaci s druhou generací Toybaru.

Záhadou však zůstává, na jaké platformě vlastně nové WRX/WRX STI vyroste. Automobilka má sice v plánu stavět většinu svých budoucích modelů na platformě SGP (Subaru Global Platform), jenže již v minulosti se vyrojily spekulace, podle kterých by mohla i nová generace Toybaru vzniknout na platformě Toyota TNGA.

Na konkrétní informace si však budeme muset ještě nějaký pátek počkat. Jak dodává Best Car Web, premiéra nového Subaru WRX/SRX STI proběhne pravděpodobně až na přelomu let 2021 a 2022. A to samozřejmě jen v případě, kdy půjde všechno jako po másle.