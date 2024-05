Nová Mazda 6 se zadním pohonem má technická data! Dostane až 258 koní

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová „Mazda 6“ na sebe koncem dubna přitáhla velkou pozornost, protože nabízí přesně to, o čem se v posledních letech často spekulovalo. Novinka se představila s vytouženým pohonem zadních kol, ale z evropského pohledu má jeden zásadní problém. Zatím to totiž nevypadá, že by se měla prodávat i u nás, protože se představila výhradně na čínském trhu poté, co ji japonská značka vyvinula ve spolupráci s čínskou automobilkou Changan.

Novinka se oficiálně jmenuje Mazda EZ-6 a podle známých informací technicky vychází z čínského sedanu Changan Shenlan SL03. A jak už písmenko „E“ v modelovém pojmenování může napovídat, je elektrickým sedanem, z něhož si zákazníci mohou volitelně udělat plug-in hybrid. Koncem dubna se však nová Mazda EZ-6 pouze ukázala bez detailnějších technických informací, které se na světě objevily až nyní.

Nová Mazda EZ-6 se standardně bude prodávat jako elektromobil s maximálním výkonem 190 kW (258 koní) a nejvyšší rychlostí 170 kilometrů v hodině. Standardem elektromobilu s pohonem zadních kol bude lithium-železo-fosfátový akumulátor a už dřívější informace odhalily, že v čínském cyklu CLTC ujede až 600 kilometrů na jediné nabití.

To už je solidní dojezd, ale zájemcům o ještě delší bude k dispozici i plug-in hybrid s kombinovaným dojezdem až 1000 kilometrů! Mazda vybavila hybridní EZ-6 benzinovou čtyřválcovou patnáctistovkou o 70 kW (95 koních), která spolupracuje se slabším elektromotorem o 160 kW (218 koních). Dokonce i plug-in hybrid má lithium-železo-fosfátovou baterii a maximální rychlost 170 kilometrů v hodině.

Nová elektrifikovaná Mazda EZ-6 s pohonem zadních kol v obou verzích se začne v Číně prodávat už před koncem letošního roku. Automobilka uvádí, že ve výbavě modelu bude LED osvětlení, 14,6“ dotykový infotainment, 64barevné ambientní osvětlení interiéru, audio Sony se čtrnácti reproduktory nebo panoramatická střecha.