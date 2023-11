Nová Škoda Superb naživo! Sledujte s námi přímý přenos odhalení

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Škoda po mnoha upoutávkách a představení maskovaného prototypu dnes večer konečně odhalí novou, čtvrtou generaci Škody Superb. Je to velká událost nejen pro automobilku Škoda, ale i pro celé Česko - stejně jako u dosavadní generace ho budeme zanedlouho na silnicích vídat po tuctech. Automobilka připravila přenos z představení, který si můžete pustit níže.

Co o novém superbu víme už teď? Například to, že v kombi-verzi bude technicky - ale nikoliv designově - velmi blízko nedávno představenému Volkswagenu Passat, a že na rozdíl od něj dostane i tříprostorovou karoserii. A také třeba to, že se bude vyrábět v Bratislavě místo dosavadních Kvasin.

Na zbytek podrobností si počkejme do 19. hodiny, kdy automobilka spustí živý přenos. Samotné odhalení vozu by mělo přijít okolo 19:30, kdy se o něm na Auto.cz dozvíte všechno.