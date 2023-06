Těžko uvěřit, že první generace modelu C-HR je tu s námi již od roku 2016, přičemž jeho koncept byl představen dokonce o dva roky dříve na pařížském autosalonu. Tenkrát byla novinka vnímána jako kompaktnější a poněkud výstřednější alternativa pro velice oblíbenou Toyotu RAV4, avšak na rozdíl od ní bylo pro menšího sourozence primárním cílem oslovení zákazníků žijících ve městech.

Druhé Generace Toyoty C-HR

Tomu koneckonců napovídala možnost osadit crossover hybridním ústrojím, které bylo převzato z neméně populárního Priusu. Pro Toyotu to byla trefa do černého a automobilka tak vytvořila další stálici své modelové řadě, které se jen za minulý rok v Česku dle údajů SDA prodalo 844 kusů. Sedm let po prvním uvedení na trh.

Toyota koncem minulého roku ukončila spekulace a zveřejnila obrázky konceptu druhé generace, které tradičně vyvolaly vlnu různorodých reakcí. Jen o několik měsíců později se internetem začaly šířit špionážní snímky vozu v hutném maskování, které ovšem nezabránilo povšimnutí si výrazné podobnosti mezi konceptem a testovaným prototypem.

Video se připravuje ...

Od konceptu po produkci

Dnes automobilka prostřednictvím tiskové zprávy zve na světovou premiéru nové generace, která proběhne 26. června tohoto roku. Toyota novinku představila jako „rafinované kompaktní SUV, které zaujme ostrými designovými křivkami na nabídkou supermoderních technologií.“

V rámci krátké tiskové zprávy se nám dostalo také krátkého teaseru, který poodhaluje podobu zadních svítilen. Úzké trubice se táhnou po celé šířce zádi, překvapivým prvkem je světený nápis Toyota C-HR uprostřed.