Nová Toyota Mirai oficiálně: Prošlape cestu vodíkové budoucnosti?

Pokud jste se někdy zajímali o auta na vodík, pak je pro vás nejspíš Toyota Mirai dobře známým vozem. Její první generace se začala prodávat před více než pěti lety a jednalo se o jeden z prvních masově vyráběných a komerčně prodávaných vodíkových automobilů na světě. Velkých prodejních úspěchů sice nedosáhla, přesto úspěšně upozornila na možnosti a předností automobilů, které uchovávají energii ve vodíku namísto baterií.

Otevírá dveře vodíkové společnosti

Dnes se ovšem díváme na druhou generaci vodíkového sedanu, který by se měl podle Toytoy stát automobilem, který lidstvo posune blíže k tzv. vodíkové společnosti. A aby toho nová generace dosáhla, musela se stát autem, které budou chtít lidé řídit. Ne však pouze kvůli tomu, že je vodíkové, ale protože se jim bude líbit a budou si říkat „Takové auto bych chtěl řídit.“

Tak alespoň popisuje pozadí vývoje nové generace Mirai šéf-inženýr Yoshikazu Tanaka. Během vývoje se proto technici zaměřili na čtyři klíčové aspekty: proporce vozu, jeho jízdní vlastnosti, interiér a samozřejmě i dojezd. S vývojem se přitom začínalo na čistém papíře, technici začínali kompletně od začátku.

To je ostatně patrné i na celé řadě inovací. Změněno bylo například uspořádání nádrží na vodík, které jsou uloženy do tvaru písmene T, i umístění palivových článků. Další drastickou změnou pak byla nová koncepce: z předokolky se v druhé generaci stala zadokolka. Díky těmto změnám se ale Toyotě mělo podařit vyvinout auto se skvělými proporcemi, které by se mělo tak dobře řídit, že po tom zatouží každý. Nová technika navíc přispěla ke zvýšení výkonu i dojezdu.

Vyšší efektivita, rychlejší výroba, nižší ceny

A když mluvíme o nové technice, můžeme začít hned od samotné podstaty vodíkového auta: jednotky s palivovými články. Zatímco minulá generace Mirai byla vybavena jednotkou s objemem 33 litrů, 370 články a výkonem 114 kW, nová generace dostala podstatně kompaktnější jednotku s objemem 24 litrů, 330 články a výkonem 128 kW. Efektivita tak vzrostla z 3,5 kW/l na 5,4 kW/l. Úpravou prošly i samotné palivové články, které jsou nyní rovněž efektivnější. Nový systém navíc dokáže fungovat až při -30 °C.

Kromě nových palivových článků je ale nová generace Mirai vybavena i novými bateriemi. Namísto dříve používaného nikl-metal hydridového akumulátoru se jedná o lithium-iontový akumulátor s 84 články, napětím 310,8 voltu a kapacitou 4,0 Ah. Nová baterie je menší, lehčí (44,6 kg vs. 46,9 kg) a navíc dokáže podávat vyšší výkony - až 31,5 kW x 10 sekund vs. 25,5 kW x 10 sekund. S tepelným managementem navíc pomáhá vylepšené chlazení vzduchem.

Nová generace Mirai navíc dostala třetí nádrž na vodík, čímž vzrostla kapacita o 20 % z původních 4,6 na 5,6 kilogramu. Prodloužení dojezdu ale pomohlo i snížení spotřeby o cca 10 %, čehož bylo dosaženo vylepšením palivových článků, řídící jednotky systému i vylepšením kontrolního systému. Oproti minulé generaci tak nová Toyota Mirai nabídne až o 30% delší dojezd, tedy až 650 kilometrů na jedno natankování.

Důležitou novinkou je ale i zvýšení produktivity při výrobě samotných pohonných jednotek. Zatímco dřív trvalo vyrobit jeden palivový článek až 15 minut, dnes trvá výroba pouze pár sekund. O 1/3 se také povedlo zrychlit proces výroby palivových nádrží. Díky tomu se Toyotě povedlo výrazně snížit výrobní náklady a navíc se otevřely další možnosti uplatnění této technologie: včetně sektoru užitkových vozidel.

Rozměrově shodná s konceptem

Pokud nahlédneme do produktových tabulek, zjistíme, že se rozměry produkční druhé generace Toyoty Mirai prakticky shodují s konceptem. Ostatně stejně jako vzhled. Vodíkový sedan by tak měl být 4975 mm dlouhý, 1885 mm široký, 1480 mm vysoký a rozvor by měl mít hodnotu 2920 mm. Rozchod předních kol je 1610 mm, zatímco vzadu 1605 mm. Pohotovostní hmotnost by se měla pohybovat v rozmezí 1900 až 1950 kg, maximální hmotnost je pak 2415 kilogramů.

Skvělý vzhled a skvělé jízdní vlastnosti

Ryotaro Shimizu, zástupce šéf-inženýra projektu nové Mirai, mluví o nové generaci jako o znovuzrození modelu. Během vývoje nové Mirai se totiž technici zaměřili na čtyři klíčové body, které jsme naznačovali již výše. Prvním byl design, který měl být emoční a měl přitahovat pohledy lidí. Druhým bodem měly být jízdní vlastnosti, pro vodíkový model spíše přidaná hodnota, která ale přitáhne nové zákazníky. Novou Mirai zkrátka měla být radost řídit. Třetím klíčovým bodem byl komfort, tedy hlavně dojem z interiéru, ve kterém první generace ztrácela. A posledním bodem bylo dosažení vyššího dojezdu. A jak si s tím automobilka poradila?

Zajímavějšího designu bylo dosaženo celkovým snížením vozu. K technikům pomohla nová jednotka palivových článků, která už na rozdíl od první generace Mirai není umístěna pod předními sedadly, ale díky kompaktnějším rozměrům se vešla pod přední kapotu. Tedy do motorového prostoru. V kombinaci s elektromotorem u zadní nápravy a novou baterií tak navíc automobilka dosáhla téměř ideálního rozložení hmotností 50/50 mezi nápravami.

V oblasti dynamiky vozu pomohlo zvýšení výkonu palivových článků z původních 114 kW na 128 kW. Za volantem by si měl řidič užívat především pohodu a plynulost, u zadní nápravy umístěný elektromotor o výkonu 134 kW (182 k) s nejvyšším točivým momentem 300 N.m by však měl být schopen nabídnout i výraznější zážitek z akcelerace. Podle tabulky však sedan s pohotovostní hmotností v rozmezí 1900-1950 kg zvládne zrychlení z 0 na 100 km/h za dlouhých 9,2 sekundy a maximální rychlost je pouze 175 km/h.

Základem pro slušné jízdní vlastnosti je velmi tuhá platforma, v tomto případě se bavíme o platformě GA-L, která je součástí konceptu platforem TNGA – tedy Toyota New Global Architecture. Podle Shimizu má dokonce nová Mirai jednu z nejtužších karoserií v modelech Toyota. Kromě toho má ale nízko položené těžiště a téměř ideální rozložení hmotnosti 50:50 mezi nápravami. Vpředu i vzadu jsou ventilované kotoučové brzdy a podběhy mohou vyplňovat buď 19“ kola s pneumatikami 235/55 R19, nebo 20“ kola s pneumatikami 245/45 R20.

Komfortu přispělo ztišení vozidla, což byl jeden z problémů první generace. Vodíkový pohon je sice sám o sobě tichý, kvůli umístění palivových článků pod předními sedadly ale posádku přesto často trápil hluk. To už ale u nové generace nehrozí. Kromě přesunutí palivových článků pod kapotu navíc technici zapracovali na ztišení prakticky všech komponent.

Jediný hluk v kabině by měl nově vytvářet zvukový generátor Active Sound Creator, ovladatelný tlačítkem na straně řidiče, který by měl vytvářet dva různé typy zvuků. Ty by přitom měly v řidiči vytvářet během jízdy různé emoce. Nová Toyota Mirai by tak zkrátka měla k jízdě přidávat emoce.

Negativní lokální emise za jízdy

Jak si stojí Toyota Mirai s emisemi CO 2 při výrobě sice netušíme, během jízdy má však emise záporné. Jak je to možné? Vodíkové automobily totiž fungují jako velký pojízdný vzduchový filtr, který z pomyslného výfuku vypouští čistší vzduch, než jaký nasává. Řidiči vodíkových automobilů tak s každým ujetým kilometrem pomáhají čistit vzduch, který všichni dýcháme. A abyste si mohli vytvořit představu, kolik vzduchu jste za jízdy vyčistili, přidala Toyota speciální ukazatel. Ten neukazuje vzduch pouze v litrech, ale také v přepočtu na roční spotřebu jednoho člověka.

Cesta k úspěchu

Po technické stránce je tedy model Mirai lepší v téměř každém ohledu, o jeho úspěchu či neúspěchu však rozhodne celá řada dalších faktorů. Do velké míry bude záležet například na společenském povědomí o možnostech a výhodách vodíkových automobilů. Důležitá bude také výstavba vodíkových plnících stanic, která například v Česku stále vázne. Nutno ovšem dodat, že v Německu už je síť poměrně hustá a do budoucna se dá počítat s jejím rozvojem po celé Evropě.

Jedním z nejdůležitějších aspektů při pořizování nového automobilu je ale vždy nakonec cena. A tady Toyota opět boduje. Díky urychlení a navýšení výroby se totiž podařilo stlačit cenu nové generace Mirai o 20 % proti generaci původní. Zatím nám bohužel chybí informace o ceně a dostupnosti na českém trhu, to by se ale mohlo změnit po novém roce.