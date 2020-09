Češi představili unikátní vodíkový zdroj energie nejen pro elektromobily

Unikátní zdroj tepelné a elektrické energie, který funguje na bázi vodíkového palivového článku, představila česká společnost Devinn s.r.o na nedávné prezentaci v Ústí nad Labem. Zařízení vynikající kompaktními rozměry, škálovatelností, čistotou provozu i výkonem by přitom ve světě nemělo mít obdoby.

Srdcem systému H2BASE je vodíkový palivový článek, ve kterém probíhá syntéza vodíku a kyslíku. Sama společnost zjednodušeně popisuje celý proces následovně: „Protony vodíku procházejí membránou palivového článku a elektrony musí „drátem“ okolo – tedy konají elektrickou práci.“

Vodík je přitom uložen v tlakových zásobnících, kyslík se získává z okolního vzduchu a výstupem je elektrická a tepelná energie. Kromě palivového článku je však systém vybaven i vlastní vysokonapěťovou baterií, která má za úkol vyrovnávat výkyvy v odběru.

“Základní jednotka mobilního palivového článku H2BASE má půdorys o rozměru jedné euro palety. Právě to umožňuje snadný transport. Zařízení disponuje tlakovým zásobníkem s kapacitou 14 kilogramů vodíku, což představuje ekvivalent zhruba 225 kWh,” představuje parametry systému Karel Souček, vedoucí vývoje ze společnosti DEVINN.

“Taková kapacita odpovídá nabití devíti vozů Škoda Citigoe iV s baterií 36,8 kWh z 10 na 80 %. Pokud by se systém použil pro dodávky energie v běžné domácnosti, vystačil by více než 50 dní pokrývat chod běžných spotřebičů,” dodává Souček.

Systém se dá ale škálovat, díky čemuž je možné po spojení více modulů dosáhnout výkonu až 100 kW. Systém je přitom možné napojit na téměř neomezený počet zásobníků s vodíkem, takže odpadají starosti s pomyslnou výdrží. Systém pak lze využít k napájení domácností, k rychlonabíjení elektromobilů, generování tepla nebo jako zdroj energie (zásuvka 400 V a 230 V). Na rozdíl od vznětových agregátů však může být systém využit i uvnitř budov a nízkoemisních zón.

První kusy systému H2BASE by se měly na trh dostat zhruba v průběhu roku 2021, přičemž mezi předpokládané uživatele společnost Devinn řadí letní festivaly, kulturní akce nebo testování lokací, kde by měly do budoucna vzniknout pevné dobíjecí stanice. Uplatnění by však systém mohl najít i ve stavebnictví či jako záložní zdroj energie pro datová centra.

Vodíkový mobilní systém chce být alternativou k tradičním diesel generátorům, oproti kterým slibuje tišší a ekologičtější provoz - ostatně jediným výstupem je čistá voda. Systém by navíc měl být navrhován s ohledem na dlouhou životnost. „Do prvního většího servisního zásahu může běžet minimálně 20-25 tisíc provozních hodin. Do té doby si vystačí s běžnou údržbou ve formě výměny vzduchových filtrů nebo čištění chladičů,“ uvádí Souček.

Otázkou však zůstává, jak bude trh reagovat na cenu. Ta by se měla pohybovat v jednotkách milionů korun, přičemž konkrétní částka bude stanovena s ohledem na požadovanou konfiguraci výkonu, typu výstupu nebo počtu zásobníků. Společnost přitom nabízí i volitelnou formu provozu zařízení – se zásobováním vodíkem, s obsluhou či dopravou.

Vývoj nového systému H2BASE trval zhruba dva roky, další rok pak zabrala validace, testování a optimalizace do finální podoby. “Za vývojem technologie stojí parta asi dvaceti nadšených vývojářů a techniků ze středních a severních Čech. Dlužno dodat, že je to celé zaštítěno majitelem DEVINN a v současné době investorem do nových technologií – Lubošem Hajským,” doplňuje na závěr Souček.