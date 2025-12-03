Nová Toyota RAV 4 má české ceny! Nastupuje proti rozmanité konkurenci
Nová RAV4 vstupuje na český trh zatím pouze s hybridním pohonem a možností výběru mezi předokolkou a čtyřkolkou. Později se přidá i plug-in hybrid. Konkurence nabízí různé variace motorizací i výbav a cenové rozpětí je rovněž pestré.
Na závěr roku si Toyota připravila šestou generaci oblíbeného SUV RAV4. Jedná se o první model využívající novou softwarovou platformu Arene. Ta stojí za sofistikovanějším infotainmentem s hlasovým asistentem, bezdrátovými aktualizacemi a vylepšenou podobou bezpečnostních systémů sady Toyota Safety Sense.
Novinka právě vstupuje na český trh se základní cenou o zanedbatelných 25.000 Kč vyšší ve srovnání s odcházejícím modelem. Prodeje startuje hybridní verze s cenovkou od 1.090.000 Kč a pohonem předních kol. Tato verze disponuje výkonem 135 kW. Za čtyřkolku si připlatíte 70.000 Kč, začínáte tedy na 1.160.000 Kč a poskytuje výkon 140 kW. Plug-in hybrid přijde později.
RAV4 koupíte ve čtyřech výbavách, přičemž karoserie má 17 různých barevných variant. Základní výbava Comfort není žádné „holátko“. Standardem jsou 18palcová kola s pneumatikami v rozměru 235/60 R18, dvouzónová automatická klimatizace, digitální přístrojový štít 12,3" a 12,9palcový infotainment s navigací a aktualizacemi na 4 roky.
Nechybí zadní kamera, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, střešní ližiny, elektrické ovládání víka zavazadelníku, LED světlomety a kompletní sada asistentů Toyota T-Mate. Ta zahrnuje nouzové brzdění s rozpoznáním chodců, cyklistů a motorkářů, inteligentní adaptivní tempomat, asistent udržení v pruhu, rozpoznávání značek a další. K dispozici je paket Business přidávající vyhřívaná sedadla a volant, vyhřívání pod stěrači a dojezdové kolo.
|Toyota RAV4: české ceny
|Motorizace
|Comfort
|Style
|GR SPORT
|Executive
|2.5 Hybrid, 183 k, 4x2
|1.090.000
|1.240.000
|X
|1.340.000
|2.5 Hybrid, 191 k, 4x4
|1.160.000
|1.310.000
|1.410.000
|1.410.000
Výbava Style přidává víc komfortu a vizuální atraktivity. Poznáte ji podle 20palcových černých kol a černého semišového čalounění s modrým prošíváním. Řidič má sedadlo s elektrickým nastavením a pamětí, přední sedadla jsou vyhřívaná a ventilovaná, doplňuje je vyhřívaný volant, vyhřívané trysky ostřikovačů a vyhřívané čelní sklo. V základní výbavě je také bezdrátová nabíječka telefonu a střecha lakovaná v odstínu klavírní černé. Na přání je paket VIP s 360° kamerovým systémem, varováním před křížícím provozem vpředu, head-up displejem a asistentem změny jízdního pruhu.
Linie GR Sport vychází z výbavy Style, ale míří na zákazníky, kteří chtějí sportovnější image. Má 20palcová kola, semišovo-kožené čalounění s červeným prošíváním a logy GR, sportovně tvarovaný kožený volant, specifické přední a zadní nárazníky, loga GR na přídi i zádi a červeně laděné detaily. Do standardu patří head-up displej, audiosystém JBL s 9 reproduktory a asistent změny jízdního pruhu. Připlatit si lze za střešní okno. Bohužel je dostupná pouze ve verzi s pohonem všech kol.
Vrcholná výbava Executive opět navazuje na Style a sází na komfort. Přináší 20palcová kola se stříbrným lemováním a kožené čalounění (šedé nebo černé, přírodní + syntetická kůže). Standardem je vyhřívání zadních krajních sedadel, bezdrátová nabíječka telefonu, adaptivní dálková světla Matrix LED a pokročilý parkovací asistent. Volitelný paket Skyview přidává elektricky ovládanou panoramatickou střechu s výklopnou a posuvnou funkcí.
Na novou RAV4 platí klasická tovární záruka 3 roky nebo 100.000 km na vůz jako celek, k tomu 5 let nebo 100.000 km na komponenty hybridního pohonu a prodloužená záruka až 10 let na baterii hybridního systému při pravidelných prohlídkách. Karoserie má 12letou záruku na neprorezavění, lak 3 roky, samozřejmostí jsou také asistenční služby Toyota Eurocare na 3 roky.
|Toyota RAV4 vs. konkurence
|Model
|Motorizace
|Výkon
|Cena
|Toyota RAV 4
|2.5 Hybrid
|135 kW
|1.090.000 Kč
|Škoda Kodiaq
|2.0 TSI
|150 kW
|1.205.000
|Hyundai Tucson
|1,6 T-GDI HEV
|176 kW
|974.990 Kč
|Peugeot 5008
|Hybrid 145 e-DCS6
|107 kW
|865.000 Kč
Škoda Kodiaq
Ač je větší, stále přímým konkurentem je Škoda Kodiaq startující na ceně 995.000 Kč s výkonově slabším benzinovým mild-hybridním TSI o výkonu 110 kW. Protože nenabízí plnohodnotný hybrid, je výkonově srovnatelnou variantou dvoulitrové TSI se 150 kW za 1.205.000 Kč. V obou případech se pojí s výbavou Selection zahrnující například 17palcová kola, ambientní osvětlení, vyhřívaná přední sedadla a kožený volant, třízónovou klimatizaci, LED světlomety, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou, 10palcový virtuální kokpit se stejně velkým multimediálním zařízením a indukční nabíječku.
Hyundai Tucson
Plnohodnotný hybrid nabízí Hyundai Tucson v rámci akční linie GO Czech!. Je možné mít i pohon všech kol s příplatkem 50.000 Kč. Tyto speciální modely bývají poskládány podle v Česku nejoblíbenějších konfigurací. Cena startuje od 904.990 Kč a ve výbavě najdete Bi-LED světlomety, 17palcová kola, vyhřívaná přední sedadla a volant, dvouzónovou klimatizaci, 4palcový digitální přístrojový štít, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou, indukční nabíječku, 12,3palcový displej s bezdrátovým zrcadlením mobilních telefonů a další.
Peugeot 5008
Čistě hybridní pohon najdeme také u Peugeotu 5008, ovšem výkonem 107 kW patří mezi výkonově slabší a rozměrově větší než RAV4. S cenovkou 865.000 Kč však vyvažuje deficit, a navíc poskytuje zajímavý mix výbavy. Základ Allure zahrnuje například 180° couvací kameru s parkovacím asistentem, dvouzónovou klimatizaci, bezklíčový přístup i startování, posuvnou zadní lavici, sedadlo řidiče s certifikací AGR, vyhřívaná přední sedadla a 10palcový digitální kokpit se stejně velkým multimediálním zařízením.
Zdroj: Hyundai, Peugeot, Toyota, Škoda I VIdeo: Toyota