Nové Audi Q5 se odhaluje. Zatím stydlivě ukazuje jen světlomet

První generace Audi Q5 sloužila od roku 2008 do roku 2017, kdy ji nahradilo současné vydání. I jeho odchod do zaslouženého důchodu je ovšem již na spadnutí. Automobilka z Ingolstadtu má totiž již připraveného následovníka, který lépe zapadne do kontextu dnešní doby. Ta totiž velí elektrifikovat. Bez pomoci elektromotoru si většina masově vyráběných aut pomalu neškrtne.

U nového Audi Q5 proto můžeme očekávat plné nasazení mild-hybridní pomoci, která spoří především na papíře, případně v městském provozu. Výrazně větší roli bude hrát plug-in hybridní varianta, jejíž současné provedení disponuje dvoulitrovým čtyřválcem TFSI s elektromotorem se systémovým výkonem 220 kilowattů a akumulátorem s celkovou kapacitou 14,4 kWh. U novinky se proto počítá minimálně se zvětšením baterie, díky níž by plug-in hybridní Q5 mohlo na jedno nabití zvládnout i vzdálenosti okolo 100 kilometrů, jako je tomu u třeba koncernově spřízněné (avšak technologicky méně vyspělé) Škody Kodiaq druhé generace s 25,7 kilowatthodinami.

Design SUV bude částečně vycházet z elektrického derivátu Q6 e-tron, od kterého si Audi slibuje pořádné nakopnutí prodejů svých bezemisních modelů. Konkrétní obrysy ovšem můžeme zatím jen odhadovat, protože německá automobilka zatím zveřejnila pouze část předního světlometu s maticovým uspořádáním, které je pro Audi typické.

Také kabina bude zřejmě v mnohém vycházet ze zmíněného Q6 e-tron, které zatím ukázalo dvojici spojených displejů s technologií OLED. Menší před řidičem má úhlopříčku 11,9“, rozměrnější středový pak 14,5 palce. Na své si ovšem přijde i spolujezdec, také on dostane vlastní 10,9palcovou obrazovku multimediálního systému MMI, aby se na delších cestách zabavil.