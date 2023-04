TEST Audi Q5 Sportback 50 TDI quattro – Stylový cestovatel

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Uvnitř je Q5 Sportback staromilské, což by mohlo vyznívat negativně, ale z mého pohledu je to jedna z jeho silných stránek. Přístrojová deska je sice digitální, ale jinak máte k dispozici povedený sportovní volant s tříramenným vzhledem, tenkým věncem a (bohudík) fyzickými tlačítky, nebo vysoko vytažený dotykový displej infotainmentu, který neslučuje všechny ovládací prvky – Q5 stále nabízí samostatný panel pro nastavení klimatizace a pod ním je dokonce další řada tlačítek pro ovládání dalších funkcí.

Motor, jízdní vlastnosti

Nejsilnější standard

Přestože se automobilový svět od naftových motorů odvrací, pod kapotou Audi Q5 stále hrají velkou roli. Varianta Sportback mimo sportovní SQ5 nabízí pětici motorizací (PHEV je momentálně nedostupný), z nichž nejslabší i nejsilnější (a tedy nejlevnější a nejdražší) jsou právě vznětové. Zážehové varianty představují verze 40 TFSI quattro (150 kW) a 45 TFSI quattro (195 kW), zatímco nafty jsou k dispozici tři: 35 TDI (120 kW), 40 TDI quattro (150 kW) a 50 TDI quattro (210 kW). Nám dělalo společnost nejsilnější provedení.

Audi Q5 Sportback 50 TDI quattro je poháněno mild-hybridním ústrojím, jehož hlavní částí je vidlicový šestiválec 3.0 TDI přeplňovaný turbodmychadlem. Svých 210 kW poskytuje mezi 3.500 a 4.000 ot/min, mohutných 620 Nm produkuje mezi 1.750 a 3.000 ot/min a spolupracuje s osmistupňovým automatem tiptronic. Vůz zároveň disponuje permanentním pohonem všech kol quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem.

Přední i zadní náprava jsou tvořeny pětiprvkovým zavěšením kol, nechybí trubkové stabilizátory a součástí standardní výbavy jsou 17palcové kotoučové brzdy. Ty jsou vepředu opatřeny vnitřním chlazením a pevně uchycenými hliníkovými třmeny, zatímco vzadu mají krom vnitřního chlazení navíc plovoucí třmeny a integrovanou elektronickou parkovací brzdu. Po stránce hardwaru zmiňme ještě elektromechanický posilovač řízení s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti. Průměr otáčení Q5 Sportback má podle Audi být zhruba 11,8 metrů.

Audi Q5 Sportback 50 TDI quattro

Za volantem

Zůstaňme ještě chvilku u řízení, které je sice po většinu času přesné, ale kolem středové polohy občas působí odtažitě. Přestože reaguje i na relativně malé pootočení, v prvních pár stupních otáčení volantu jsem v něj neměl největší důvěru. Za mě by také mohlo být o něco strmější. Člověk si z větší části zvykne, ale vím, že Audi to umí i lépe.

Šestiválcový motor má typický klokotavý zvuk, který je přítomný po většinu jízdy, což je jeden z důvodů, proč mívám raději zážehové motory, ale je pravda, že se během týdenního soužití, kdy jsem auto vzal na výlet do zahraničí a najel přes dva tisíce kilometrů, ukázal být jako příjemný parťák na cesty. Možná byl dle mého osobního vkusu trochu moc upovídaný, ale jinak to byl pohodář, který zároveň uměl zabrat, když to bylo potřeba. Díky 620 Nm dostupným od 1.750 ot/min ho ani nebylo potřeba moc vytáčet. A když už jsem více šlápl na plyn, bylo krásně poznat, jak auto lehce přisedlo na zadek, poslalo více výkonu dozadu a ochotně vyrazilo.

Ve většině jízdních režimů se pohonné ústrojí i s ohledem na dnešní emisní předpisy spokojuje s ležérnějším projevem, ale když začnete víc šlapat na plyn, případně ještě přepnete do jízdního režimu dynamic, rychle se probere. Snadná je díky tomu jak jízda ve městě, tak dálkové přesuny. Q5 Sportback 50 TDI quattro zároveň bylo jedním z mála aut, u kterých mě nerozčiloval stop-start systém, takže jsem ho nechal celý týden běžet.

Vzduchový podvozek je příjemný a ve většině jízdních režimů se auto komfortně pohupuje. Jak ale bývá zvykem, je třeba počítat s tím, že si na velkých dírách dokáže nepříjemně bouchnout, byť jde jen o akustický projev. Například ve městě je potřeba dát podvozku chvilku času, aby se se všemi nerovnostmi vozovky vyrovnal. Když například moc rychle vjedete na zpomalovací práh, auto se i kvůli vyššímu těžišti zahoupe, jako by snad o sebe chtěla přední a zadní kola zakopnout. Samozřejmě projev kvůli snazšímu vysvětlení zveličuji, nicméně je pravdou, že Q5 Sportback 50 TDI quattro preferuje klidnější jízdní styl.

Audi Q5 Sportback 50 TDI quattro

Spotřeba

A jak, že je to s apetitem luxusního SUV kupé s přeplňovaným zážehovým šestiválcem a permanentním pohonem všech kol? Na trase dlouhé přes 800 kilometrů jsem schválně zkusil nasadit klidné tempo a přepnul do jízdního režimu efficiency. Navzdory plnému využívání rychlostních limitů každé z projížděných zemí, jsem do cíle podle palubního počítače dorazil se spotřebou 6,8 litrů nafty na 100 kilometrů. A to jsme jeli s prakticky plně naloženým autem.

Cestou zpět už nám tolik nepřála doprava, jeli jsme o něco svižněji a také jsme většinu trasy měli zapnutý jízdní režim comfort, přesto jsem zpátky v Čechách na displeji digitální přístrojové desky četl stále velmi dobrý údaj 7,4 l/100 km. Kratší trasy kombinující město, okresky i dálnici většinou končily spotřebou mezi 8 a 9 l/100 km, zatímco při popojíždění zacpanou Prahou si šestiválec nebál říct o 11 až 13 litrů. Především díky zahraničnímu výletu mi při vracení palubní počítač za dobu zápůjčky hlásil průměr 7,3 l/100 km. Před výjezdem z Čech se pohyboval zhruba o litr výše.