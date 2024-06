Nové MG3 Hybrid+ jede jako z praku. Pod kapotou má klenot, ale rozhodne až cena

Do stojatých vod malých městských hatchbacků dorazil dravec z Asie. Automobilka MG nám poblíž řeckých Atén představila nový model MG3, který má ambice výrazně promluvit do dění v tomto segmentu.

Britsko-čínskému výrobci MG se v poslední době v Evropě i v Česku daří. Povedená SUV nebo elektromobily každým rokem zvyšují prodeje o desítky procent. Ani proto nepřekvapí, že v roce 2020 si nějaké MG pořídilo 25.564 evropských motoristů a v roce 2023 už téměř čtvrt milionu. Dalším důležitým stavebním kamenem v této expanzi má být malý městský hatchback MG3. Jde o zcela nový model, míří do nového segmentu a přijíždí s novou hybridní technikou. Navíc byl vyvinut speciálně pro Evropu a například v Číně nebo USA se prodávat nebude.

Dobrý základ

Na fotkách vypadalo malé MG3 zajímavě a na živo svou atraktivitu potvrzuje. Hlavně přední část s rozměrnou maskou, výraznými kapsami po stranách nárazníku, podlouhlými diodovými světlomety (ve standardu halogenové) a vystrčeným nosem působí dynamicky. Zaujmou i prolisy na bocích. Ty alespoň trochu rozbíjejí lakovanou masu plechu, ve které se ztrácejí 16“ kola. Vzhledem zapadá do stylu ostatních modelů značky. Působí solidně a důvěryhodně, ale možná mohli mít designéři o něco více odvahy experimentovat.

Uvnitř kabiny zaujmou dva volně stojící displeje. Za volantem je 7“ přístrojová obrazovka, uprostřed 10,25“ displej multimediálního systému. Moderně působící kabina by si ale zasloužila pečlivější volbu materiálů i zpracování některých detailů. Povrchová úprava tvrdých plastů na palubce a výplních dveří působí levně a celkový dojem nezachrání ani okrasný panel. Sedadla jsou dostatečně rozměrná a díky měkčímu polstrování také pohodlná. A velkým bonusem MG3 je prostornost kabiny. Interiér je dostatečně široký vpředu i vzadu, díky výšce karoserie mají nad hlavami dost místa i vyšší cestující a ve druhé řadě zbývá 174 cm vysokému redaktorovi před koleny více než deset volných centimetrů.

Zase ten displej

Po ujetí pár kilometrů ale objevujeme první nepříjemnost. Že se volant nastavuje jen výškově a nejde s ním posunovat podélně nám nevadí a i hranatý věnec padne dobře do rukou. Problém máme s multimediálním systémem. Trasu máme nahranou do mobilu, který se přes Apple CarPlay připojí okamžitě. Je vidět, že konektivitu má MG zvládnutou – ve standardu zákazník dostane i systém iSmart pro ovládání některých funkcí přes mobil na dálku (vyhřátí volantu a sedadel nebo vychlazení kabiny). Jenže v řeckém vedru si chceme upravit klimatizaci, která se ovládá také na displeji. Mačkáme tlačítko rychlého odkazu na panelu pod obrazovkou. Jenže se nic neděje, na displeji máme stále mapu z aplikace. Musíme tedy zmáčknout tlačítko pro vstup do hlavního menu, potom zvolit odkaz na ventilaci a následně si foukání upravit. Dotyková klimatizace je zkrátka otravná i v malém MG.

Cesta dále probíhá příjemně, protože MG3 v jízdních vlastnostech preferuje spíše komfort. Podvozek velmi dobře filtruje všechny nerovnosti, kterých je na řeckých silnicích také požehnaně. A kousek po polní cestě plné kamenů zvládá s velkým nadhledem. Vysokou míru pohodlí doprovází velmi přesné řízení a také slušná stabilita. Při rychlých průjezdech zatáčkami se ale karoserie hodně naklání a kola na asfaltu začnou brzy klouzat. Přitom potenciál pro dravé sportovní ježdění MG3 má, protože disponuje výkonem 143 kW.

Klenot pod kapotou

Tím se dostáváme k zajímavé hybridní pohonné jednotce, se kterou se bude MG3 prodávat nejdříve. Její základ tvoří atmosférický benzinový čtyřválec, který disponuje výkonem 75 kW a točivým momentem 128 Nm, pracuje s Atkinsonovým cyklem a chlubí se termodynamickou účinností 41 %. Další částí jsou elektromotor přidávající dalších 100 kW a 250 Nm a generátor schopný dobíjet baterii s nadprůměrnou kapacitou 1,83 kWh výkonem 45 kW. Vše doplňuje automatická třístupňová převodovka.

Hybridní pohonná jednotka může pracovat v jednom z pěti režimů. EV – čistě elektrický pohon, pokud to stav nabití baterie umožňuje. Sériový – spalovací motor přes generátor vyrábí elektřinu, která napájí elektromotor sloužící k pohonu vozidla. Sériový s dobíjením – sériový hybridní režim plus dobíjení baterie za nižšího zatížení. Jízda a dobíjení – spalovací motor pohání přímo kola vozu, ale současně dobíjí baterii prostřednictvím generátoru. Paralelní – kola pohání přímo spalovací motor i elektromotor.

Elektrický začátek

Jak to ve skutečnosti funguje? Do rychlosti 80 km/h se o pohon stará elektromotor, který bere energii primárně z baterie. Pokud energie dojde, spustí se spalovací motor, který přes generátor potřebnou elektřinu vyrobí – tento moment nastane vždy po překročení 60 km/h. A nad osmdesát se k přímému pohonu kol zapojí i spalovací motor.

MG3 v první fázi vždy funguje na elektřinu. Rozjezdy jsou plynulé stejně jako popojíždění pomalou rychlostí a reakce na plynový pedál okamžitá. Starty si zkoušíme několikrát a vždy nás MG3 uchvátí počátečním protočením kol a rychlým odpichem - vždyť stovku dá za 8 sekund. Ale pravý adrenalin se dostaví po překonání 80 km/h. Do té doby totiž MG3 může počítat jen s výkonem 100 kW od elektromotoru. Potom se přidá i spalovací agregát, takže konečně využijeme slibovaných 143 kW. A právě v osmdesáti přichází kopanec, který posunuje zrychlování na podstatně vyšší úroveň.

Zároveň také chápeme logiku třístupňového automatu. Převodovka pro spalovací motor první tři stupně nepotřebuje, takže jde spíš o čtyřku, pětku a šestku. Krátký testovací okruh končí a zejména hybridní systém na nás udělal velký dojem. Námi dosaženou spotřebu 6,5 l/100 km nebereme vážně, protože jsme často využívali plnou dynamiku jednotky. A už se těšíme na delší český test, na nějž snad nebudeme čekat dlouho.

Cena rozhodne

Prodeje v Česku oficiálně odstartují na začátku srpna (provedení s čistě benzinovým agregátem dorazí začátkem příštího roku) a zatím ani nevíme, za kolik se bude prodávat. A cena bude určitě rozhodujícím faktorem, zda MG3 uspěje nejen u nás, ale také v celé Evropě. V sousedním Německu startuje na částce 19 990 eur, což je po přepočtu kolem půl milionu korun. A to by zase takové terno nebylo.

Na druhou stranu zákazník dostane bohatou výbavu. Standardem jsou nejen oba displeje, ale i samočinná klimatizace, vestavěná navigace, podpora připojení chytrých telefonů prostřednictvím Apple CarPlay a Android Auto, zadní parkovací senzory včetně parkovací kamery nebo bohatá paleta jízdních asistentů s adaptivním tempomatem nebo aktivní jízdou v pruzích. Ve vyšších výbavových liniích (celkově jsou tři) najdete i čalounění ze syntetické kůže, systém bezklíčového vstupu a startování, vyhřívání předních sedadel, vyhřívání volantu a 360° kameru. A lákavá je samozřejmě také tovární záruka na 7 let nebo 150.000 km.

Technické údaje: MG3 vs. konkurenti MG3 Hybrid+ Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 115 Spalovací motor benzinový R4 benzinový R4 benzinový R3 Zdvihový objem (cm3) 1498 1598 1490 Nejvyšší výkon (kW/min-1) 75/6000 69/5600 68/5500 Max. točivý moment (Nm/min-1) 128/4500 148/3200-3600 120/3600 Elektromotor výkon/točivý moment (kW/Nm) 100/250 36 + 15/205 + 50 59/141 Systémový výkon (kW) 143 105 85 Kapacita baterie (kWh) 1,83 1,2 0,76 Převodovka automatická, 3° automatická, 2+4° CVT Pohon předních kol předních kol předních kol Délka x šířka x výška (mm) 4113 x 1797 x 1502 4053 x 1798 x 1440 3940 x 1745 x 1500 Rozvor náprav (mm) 2570 2583 2560 Objem kufru (l) 293 301 286 Maximální rychlost (km/h) 170 174 175 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,0 9,3 9,7 Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km) 4,4 4,2-4,3 3,8-4,9 Objem nádrže (l) 36 39 36 Cena od (Kč) zatím nestanovena 525 000 505 000

Plusy

Dynamika hybridu

Plynulá jízdy

Komfortní podvozek

Prostorná kabina

Bohatá standardní výbava

Minusy