Dlouho se mluvilo o tom, jak čínské elektromobily převrátí západní trh vzhůru nohama, ale jako by se tato invaze zastavila u slov, zatímco na evropských silnicích stále zůstává vše při starém. Kde je tedy ta slibovaná revoluce, ptáte se? Inu, stojí přímo před vámi!

Ne, to nejsou jen prázdná slova, kterými bych chtěl udělat článek na pohled o něco senzačnější nebo zajímavější. Nové MG4 Electric je velmi přesným výstřelem čínského giganta SAIC, jemuž (původně britská) značka v současnosti patří. A má potenciál způsobit zástupcům zavedených automobilek hluboké vrásky na čele.

Do naší redakce se dostavila varianta „Luxury“ v zářivě modré barvě, a nutno říct, že se mi vůz po týdenním testu nevracel vůbec jednoduše. Z kraje je třeba šanghajskou společnost pochválit za to, že si pro vstup do Evropy vybrala prostředníka, který má na našem trhu jistou historii a při vyslovení názvu si průměrný obyvatel starého kontinentu nezlomí jazyk (na rozdíl od jazykolamů v podobě značek SsangYong či Dongfeng). Tím se z části odstraní ta pachuť levného východního zboží, na kterou jsou místní zákazníci sice hákliví, ale ne každý si uvědomuje, bez kolika věcí z Číny by se denně neobešli.

Takto jsem si připravil oslí můstek k ceně, která elektrické MG zdobí na každém billboardu a titulcích motoristických magazínů po celém světě. Koneckonců, v základu novinku pořídíte pod hranicí 800 tisíc korun, což je s ohledem na konkurenci úctyhodné číslo. Jak to tak bývá, „levné“ nemusí nutně znamenat „laciné“ a ačkoliv z úvodních odstavců nejspíš vyplynulo, o jaký scénář se jedná v případě nové „čtyřky“, pojďme si jednotlivé aspekty trochu přiblížit.

U většiny testovaných automobilů si zvládnu v tomto ohledu udělat docela dobrý obrázek již po prvotní obchůzce exteriéru, avšak zde jsem si nebyl jistý ani po desítkách hodin, které jsem ve společnosti MG4 strávil. Designéři zvolili skutečně svérázný přístup a na silnici si novinku nemáte šanci s ničím splést. V kombinaci se zmiňovanou metalickou modrou barvou „Como Blue“ rozzáříte i tu nejmonotónnější kolonu německých vozů v odstínech šedé, a to elektrickému hatchbacku jednoduše nelze upřít.

Nicméně, dokážu si dobře představit, že to pro konzervativnější zákazníky bude už trochu „moc“. Vpředu dominují přísně zkosené LED světlomety, které dodávají vozu nekompromisní výraz. A abych nezapomněl - kromě toho také skvěle svítí. Kapota se postupně svažuje do tvaru zobáku, což dodává vozu zajímavý a jedinečný profil. Dravý vzhled dokreslují ostré křivky ve spodní části „čumáku“.

Z profilu lze vcelku lehce rozpoznat standardní siluetu hatchbacku. Jedinou zvláštností jsou zadní svítilny, které z karoserie výrazně vystupují, čímž se od konkurence výrazně odlišují. Upřímně, pořád nedokážu říct, zda se v mých očích jedná o deformaci, nebo inovativní prvek.

Netradiční svítilny pochopitelně dominují rovněž při přímém pohledu na páté dveře. Světelná linka elegantně spojuje oba konce světel a tím vytváří celek kolem ikonického loga automobilky MG. Vrchní část je ozdobena stylovým spoilerem, pod nímž nenajdete stěrač - vůz se totiž odvážně spoléhá na aerodynamiku, a jak jsem si sám ověřil, funguje to naprosto bezproblémově. Design zadní části uzavírá výrazný difuzor, který v podstatě přechází až v nárazník.

Jednoduchá kabina, na které se nešetřilo

Poněkud střídmější přístup výrobce zvolil v interiéru, který působí na první pohled poměrně prázdně. Nicméně, i přestože toho v kabině není přebytek, to, co zde najdete, je vyrobeno precizně. Dílenské zpracování je na velmi vysoké úrovni.

Po usednutí za volant vás ihned překvapí nestandardně měkká, avšak velmi pohodlná sedadla potažená látkou s dostatečným (pro takový segment trochu netypickým) bočním vedením. Zřejmě se už v zárodku počítalo také s výkonnější variantou XPower, která má pohon všech kol a 435 koní. Nutno říct, že od zadních sedadel jsem nečekal mnoho prostoru, ale k vlastnímu údivu jsem se sám za sebe (s mými 185 centimetry) vešel bez větších problémů.

Elektrické MG4 má ovšem také jednu znatelně slabší stránku, která mi požitek z jízdy poměrně okyselila - infotainment. Systém není příliš responzivní a často na dotyk reaguje se zpožděním, které se může pohybovat v rozmezí půl až jedné vteřiny. O to horší je, že tato obrazovka zajišťuje většinu interakce mezi vámi a samotným vozem - od přepínání režimu jízdy, přes nastavení intenzity rekuperace, až po ovládání klimatizace.

U toho posledního bodu se na moment zastavme. Právě panel klimatizace je věc, která mě bude strašit ještě dlouho. Při jízdě je v podstatě neovladatelná - tlačítka jsou malá, a opět, ne vždy reagují tak jak by měla. Kromě toho zřejmě není úplně vychytané její tovární nastavení. Při prvním usednutí jsem zvolil režim „Auto“, načež výdechy začaly foukat úplně ledový vzduch vysokou intenzitou i přes to, že v kabině už bylo vcelku příjemně. Automatický režim jsem tedy vypnul a zvolil místo něj následující nastavení - 23 stupňů na třetí stupeň z deseti. A ono se nic nezměnilo. Postupem času jsem skončil s 28 stupni na první stupeň z deseti a i přes to jsem musel občasně klimatizaci vypínat, protože cestujícím začínala být zima.

Křivého slova však nemůžu říct o menším ze dvou displejů, který se nachází přímo před řidičem. Digitální štít je poměrně malých rozměrů a informací tu není málo, ale přesto je zcela přehledný. Kromě aktuální rychlosti na obrazovce najdete také údaje o stavu baterie, spotřebu, vyobrazení asistenčních systémů a čas.

Volant s atypickým tvarem disponuje příjemně tlustým věncem a do ruky padne jako ulitý. Jeho menší průměr navíc přispívá k lehké a příjemné manipulaci. K mé radosti navíc nenaleznete na jeho povrchu žádné dotykové plochy - veškerá tlačítka jsou fyzická a k tomu naprosto spolehlivá.

Zbývá zhodnotit praktičnost interiéru a rovněž v tomto ohledu MG září. Díky specifické platformě MSP, vyvinuté primárně pro elektrické vozy, byl středový tunel výrazně snížen, což dodalo kabině na prostornosti. Mezi řidičem a spolujezdcem naleznete praktický úložný prostor s roletou, doplněný o dva držáky na nápoje. Loketní opěrka nabízí menší úložné místo, avšak výrazným plusem je síťka mezi středovým tunelem a opěrkou, ideální pro klíče, drobné mince či jiné malé předměty, které by jinak při zatáčení poletovaly sem a tam.

K tomu výrobce přidává boční kapsy ve dveřích, kapsy na zadní straně předních sedadel a přihrádku pro zadní cestující, jež naleznete v zadní straně loketní opěrky. Pokud jde o zavazadlový prostor, MG4 nabízí kapacitu 363 litrů, což je sice mírně méně než konkurenčních vozů ID.3 nebo Kia Niro, ale stále dostačující pro většinu potřeb.