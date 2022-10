Nové vozy Peugeot se chystají pozvolna měnit konvenční siluety automobilů

Nový Peugeot 408, nevšední kříženec mezi sedanem a SUV, by se prý měl stát inspirací pro budoucí modely značky, které se tak zřejmě pokusí lehce upravit zavedené siluety automobilů a segmenty, ve kterých se objevují. V rozhovoru pro Autocar to během pařížského autosalonu měl naznačit Matthias Hossann, designový šéf značky.

Hossan v rozhovoru vyzdvihoval kvality karoserie Peugeotu 408, zejména tedy jeho nekonvenční siluety. Kombinace zvýšeného podvozku a prostorné kabiny podtrhuje praktičnost vozu, specificky tvarovaná linie střechy by pak zase měla zlepšovat jeho hospodárnost. A budoucí modely by se mohly vydat podobnou cestou.

„Ukazuje to vynalézavost značky, tuto novou typologii produktu,“ komentoval nový model Hossann. „Už to není sedan, ale není to ani SUV. Je to něco jiného – nový druh, nový typ vozu, a myslím, že když ho vidíte fyzicky, můžete tyto nové proporce skutečně ocenit.“

Když dostal šéfdesignér značky otázku, proč bylo tak důležité znovu přepracovávat tradiční kategorie vozidel, Hossan připomněl nutnost navrhovat každý nový produkt tak, aby byl celosvětový. Respektive celosvětově zajímavý. Narážel přitom i na Čínu, klíčový trh pro Peugeot, kde už sedany ztrácejí svou pevnou pozici. I zde přitom nastupuje populární trend SUV.

Prvním krokem k současnému trendu evoluce klasických sedanů se přitom mělo stát již představení sedanu Peugeot 508, který se svou siluetou připomínající kupé a sportovním vzhledem představoval určitou evoluci sedanu do sportovního automobilu.

Při vytváření designu modelu 408 si pak měli designéři všimnout prázdného místa mezi segmentem sedanů a SUV, které nechtěli zaplnit jen nějakým crossoverem na bázi sedanu s oplastovanými díly karoserie. Místo toho chtěla značka vytvořit něco skutečně jiného, což se jí s modelem 408 jistě podařilo.

„Už nechceme zůstat u tradičních sedanů nebo SUV,“ zmínil Hossann. „Chceme prosazovat budoucnost značky Peugeot, takže pokaždé, když navrhujeme nový vůz, chceme zpochybnit konzervativní siluety, na které jsme zvyklí,“ prohlásil odvážně šéfdesignér francouzské značky.

V rozhovoru sice nepotvrdil, zda bude každý nový model rozkročen mezi segmenty podobně jako 408. Naznačil však, že za designem každého současného Peugeotu je jistý netradiční princip, který by měl být zdůrazněn i v příští generaci vozů.