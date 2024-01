Novinky pro řidiče v Česku: Body hlásí esemeska, výše pokut dramaticky roste

Češi mohou žádat o automatické zaslání informace k trestným bodům prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Bude se vám to hodit, neboť přichází velká novela bodového systému s radikálním nárůstem výše pokut. Jásat zato mohou začínající šoféři.

Zatímco ještě před týdnem byste za nedovolené předjíždění zaplatili nejvíc deset tisíc ve správním řízení, od pondělí si připravte dvaapůlkrát tolik. Totéž za projetí červené, vysoké překročení rychlosti nebo telefonování za volantem. Tam se dosavadní pokuta na místě do 1000 Kč zvedá na fixních 1500-2500 korun. Pokud věc poženete do správního řízení, připravte si až deset tisíc. A to ještě není nic proti odmítnutí testu na alkohol, za což si teď odnesete účet na 75.000 Kč.

Hned od prvního dne právě nastalého roku začala platit nejobsáhlejší novela bodového systému, jakou zatím Češi zažili. Psali jsme o tom tolikrát, že se budeme zase opakovat. V krátkosti: rapidně narůstá výše pokut a ruší se symbolické postihy. Na druhou stranu se celý systém zjednodušuje a místo pěti bodových tříd nově budou jen tři po 2, 4 a 6 bodech. A někde se dokonce zmírňovalo, takže za porušení zákazu zastavení nebo stání už nezaplatíte pokutu na místě do 2000 Kč, ale o čtvrtinu méně. Stejně tak za nerozsvícená světla a zapomenuté doklady – což si dokonce můžete úplně odškrtnout, neboť už stačí jen jediný doklad totožnosti a zbytek si policisté zjistí na silnici.

Na recidivu

„Řidiče od ledna čeká několik zásadních novinek, které mají jeden společný jmenovatel: přinést více bezpečnosti na naše silnice,“ uvádí novelu ministr dopravy Martin Kupka.

Jak už jsme zmínili, hrozí drakonické tresty za závažné přestupky, zejména pokud je motorista zopakuje. „Nový bodový systém se od začátku příštího roku dotkne milionů českých řidičů. Díky přehledně nastaveným pravidlům jasně rozlišíme závažné přestupky, které budeme postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ vystihuje ministr s tím, že příprava trvala kvůli zapojení odborné veřejnosti dlouhé roky. Dokonce i laici mohli v minulých letech zasílat své náměty na zlepšení.

Jenže právě odborníci vidí další nedostatky, jako neřešení bezpečné vzdálenosti (místo toho se však rozrostou značky IP32 Bezpečný odstup) a likvidační výše sankcí, které odstraší začínající profesionální šoféry. A zrovna tak nedostatkové. Mimochodem horní sankce za řízení bez profesní způsobilosti se rovněž zvedá z deseti na pětadvacet tisíc.

Obsáhlé změny

Změny bodů a pokut ale nejsou jediné novinky letošního roku, patří sem také postupující digitalizace státu a reakce na některé podněty od veřejnosti – typicky zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnici až na 150 km/h, pokud tomu odpovídají aktuální podmínky.

Novinek pro řidiče je letos tolik, že všechny ani veřejnost nezaznamenala. Ministerstvo dopravy a Besip proto rozjíždějí komunikační kampaně. Tudíž se připravte, že o L17 uslyšíte snad i po otevření plechovky se sardinkami…

Novinky roku 2024

Body v mobilu

Webový Portál dopravy už využívají tisíce Čechů. Nově tam mohou zažádat o zaslání změn bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu. „Zde budou mít zájemci na výběr tři možnosti, jakým způsobem si notifikace nechat zasílat: prostřednictvím SMS, e-mailu nebo aplikační notifikace v prostředí Portálu dopravy a Portálu občana,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka. Zároveň dodává, že je třeba se do portálu přihlásit pomocí své bankovní identity, mobilním klíčem eGovernmentu nebo eObčanky. Další služby budou postupně přibývat, například digitalizace žádosti přepisu vozidla, kdy prodávající zahájí proces on–line a na úřad fyzicky musí až nový vlastník.

Víte, že…

… s postupující digitalizací souvisí i zánik velkých technických průkazů, jak jsme je roky znali? Pokud žádáte o změnu údajů, úředník vám starý odebere a vystaví nový v menším formátu.

Řidičák na zkoušku

Pokud začátečníci do dvou let od udělení oprávnění spáchají šestibodový přestupek nebo trestný čin, čeká je pohovor u dopravního psychologa a čtyřhodinové školení v autoškole zakončené praktickou jízdou. Možná že mnohem víc mladého řidiče zabolí finanční náklady – asi 5000 korun.

Bez dokladů

Při silniční kontrole se stačí prokázat občankou a zbytek zjistí policista z databáze. „Aktuální data jsou spíš v registrech než na plastikovém průkazu,“ říká ministr Martin Kupka s tím, že novinka pořád neplatí pro cizince, kteří stejně budou muset předkládat mezinárodní průkaz. Stejně tak neplatí pro české šoféry v cizině, neboť tamní úřady nemají přístup do českých databází.

Autoškola od 15,5 roku

Už v necelých šestnácti letech mohou začínající řidiči zahájit autoškolu tak, aby v 17 letech dostali průkaz a mohli nadále získávat první kilometry s mentorem po boku – typicky jím bude rodič zapsaný v registru. Mohou jím být až čtyři osoby, ale s jasně definovanými podmínkami – držitelem oprávnění aspoň 10 let a bezúhonností, kdy musí být v posledních pěti letech držiteli nepřetržitě. V době zápisu navíc nesmí mít jediný trestný bod. V případě porušení jakékoli z podmínek o mentorství přijdou. Současně musejí po dobu jízdy sedět vedle začátečníka a zdržet se požívání alkoholu a omamných látek. Bohužel mentor nemá žádnou povinnost prokázat svou řidičskou kompetenci, takže může svého svěřence taky naučit nesprávné návyky.

Víte, že…

… označení L17 na autě, které odkazuje na mladistvého za volantem, bude u nás nepovinné?

Rychlost až 150 km/h

Čeští řidiči se aspoň kousek přiblíží německému vzoru neomezené rychlosti. Ale ne všude! Na nových a opravených úsecích dálnic uvidí proměnnou tabuli s navýšením limitu o 20 km/h, jen pokud to intenzita provozu dovolí. Podmínkou bude rovněž telematická výbava daného úseku.

Nové značky

Co nevidět potkáte na ulici nové značky IZ10a Sdílená zóna a IP30f Parkoviště P + D. Ale taky třeba „Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel“. V první z nich smějí cyklisti i chodci využít komunikaci v celé šíři. Maximální rychlost je omezena na 20 km/h a parkování dovoleno jen na parkovištích. Zákaz parkování platí nejen pro motorová vozidla, ale také jízdní kola nebo třeba koloběžky. V Nizozemsku znají sdílené zóny už čtyřicet let. Písmena P + D označují místa, kde motoristé odstaví svá vozidla a dál budou moci pokračovat třeba spolujízdou. Výhledově se první objeví u sjezdu z D1 na Velké Popovice.