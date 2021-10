Nový armádní Mercedes třídy G je tu! Má naftový šestiválec a láká na terénní schopnosti

Mercedes-Benz třídy G je dnes všeobecně považován především za symbol luxusu a prémiové terénní auto, přesto si stále uchovává spojení se svým ryze pracovním a služebním původem. Ostatně původně se jednalo o vůz vyvíjený primárně pro armády, u kterých působí dodnes. A zřejmě i dlouho bude.

Vedle teprve druhé generace osobních géček, představené v roce 2018 a označované jako W463, totiž automobilka od roku 1992 stále vyrábí také veřejně nedostupný model s označením W461, který je primárně určen pro armádu, státní složky a nevládní organizace.

Tento model prošel během desetiletí své produkce několika modernizacemi a úpravami, navíc dokonce vzniklo i několik limitovaných sérií pro veřejnost, primárně jde ale spíše o nástroj do těch nenáročnějších podmínek. A nyní se dočkává nástupce.

Automobilka Mercedes-Benz totiž měla ohlásit příchod nové řady W464, nástupce W461, která bude opět primárně určena pro armády, vládní složky a nevládní organizace, kterým nabídne ještě lepší výkony na silnici i v terénu.

Základem nového modelu W464 s označením G 350d by mělo být šasi, karoserie, nápravy a 24voltový elektrický systém z modelu W461, novinkou ovšem bude zcela nové osvětlení, které sází na LED světlomety a LED denní svícení. Ještě důležitější změny se ale měly odehrát pod kapotou.

Zde je totiž uložen 3,0litrový vznětový šestiválec OM 656 D s nejvyšším výkonem 183 kW (250 k) a nejvyšším točivým momentem 600 Nm. O přenos výkonu na systém pohonu všech kol by se pak měla starat osmistupňová automatická převodovka.

Oproti minulé generaci by tak mělo nové služební géčko nabízet o 35 procent vyšší výkon a až o 50 procent vyšší točivý moment. Kromě lepší dynamiky by měl mít vůz také vyšší nosnost a měl by být schopnější v náročném terénu.

Prozatím zůstává otázkou, zda se i moderní verze W464 časem dočká limitovaných edicí určených pro civilní trhy, v mezidobí však automobilka představila do terénu zaměřenou řadu Professional i pro osobní géčka. A kdo by netoužil po třídě G, může si počkat na zahájení výroby novodobého nástupce klasického Defenderu Ineos Grenadier – ostatně právě s tímto vozem by si drsné armádní géčko mohlo do budoucna konkurovat.