Nový Art Car od BMW se opět utká v Le Mans! Nepůjde ho přehlédnout

BMW představuje v pořadí již 20. umělecký projekt série Art Car, kdy jsou modely německé značky „plátnem“ pro nejvlivnější výtvarné umělce své doby. Tentokrát došlo na spolupráci s newyorskou umělkyní Julií Mehretu, která do svých barev proměnila závodní prototyp BMW M Hybrid V8. Automobilka tak navazuje na dlouholetou tradici výtvarných závoďáků – novinku totiž uvidíme již zanedlouho na startu letošní čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans (15.–16. června).

Výchozím bodem pro zbarvení LMDh prototypu byl obraz „Everywhen“, který Mehretu nyní vystavuje v Palazzo Grassi v Benátkách a později bude součástí stále sbírky Muzea moderního umění (MoMA) v New Yorku. Abstraktní podoba je zde výsledkem digitálně upravených fotografií, které jsou překryty několika vrstvami bodových mřížek, neonových barevných čar a černých bodů charakteristických pro tvorbu umělkyně.

„V ateliéru, kde jsem měla model BMW M Hybrid V8, jsem jen tak seděla před obrazem a říkala si: Co by se stalo, kdyby to auto imaginárně projelo obrazem a stalo se jeho součástí?“ popsala vývoj designu Mehretu. „Vznikla tak myšlenka udělat jakýsi remake, kombinaci obrazu a automobilu. Pořád jsem měla před očima, jak se malba do auta jakoby vpíjí. Dokonce i maska chladiče obraz vdechovala.“

Ke splynutí obrazu a tvarů prototypu bylo využito 3D mapování, přičemž k účasti ve vytrvalostním závodě je nakonec karoserie BMW oděna do propracované fólie s hotovým designem. Dvacátý Art Car ponese startovní číslo 20 a za jeho volant usednou piloti BMW Motorsport Sheldon van der Linde, Robin Frijns a René Rast.

„Celý projekt BMW Art Car je o invenci, o představivosti, o posouvání hranic možného. Na tento vůz nepohlížím jako na výstavní exponát. Vnímám ho jako závodní automobil, který pojede v Le Mans. Je to performativní obraz. Moje BMW Art Car vzniklo v úzké spolupráci s týmy ze světa motorsportu a konstruktéry,“ říká Mehretu.

Ještě před účastí v Le Mans se nový Art Car ukáže veřejnosti na přehlídce Concorso d'Eleganza ve Villa d'Este u jezera Como (24.–26. května). Zde bude auto vystaveno po boku dřívějších projektů série včetně vozů od Alexandera Caldera (1975), Franka Stelly (1976), Roye Lichtensteina (1977), Andyho Warhola (1979), Jenny Holzer (1999) a Jeffa Koonse (2010), které si svou závodní premiéru odbyly rovněž v Le Mans.

Tvůrce pro oficiální sérii BMW Art Car vybírá porota složená z vysoce postavených zástupců mezinárodního uměleckého světa, například renomovaní kurátoři a ředitelé muzeí z různých zemí. Pro 20. Art Car byla Julie Mehretu porotou jednomyslně vybrána už v roce 2018.