Nový elektrický crossover Toyoty prý dostane jméno BZ4X

Toyota je díky svým hybridům dobře známým propagátorem elektrifikace osobních automobilů, její současná nabídka však dlouho postrádala čistě elektrický model. V minulosti už jich ale már měla, včetně čistě elektrické RAV4. A na tu zřejmě nyní naváže.

První moderní elektromobil značky Toyota, jehož představení se očekává 19. dubna (patrně v průběhu šanghajského autosalonu), by totiž na model RAV4 mohl navazovat jménem i rozměry.

Jak už pár dnů víme, elektrické modely Toyota by se měly prodávat pod novou pod-značkou Beyond Zero. První z nich by pak podle informací francouzského magazínu L’Argus měl nést označení Toyota BZ4X.

BZ je samozřejmě zkratka pro Beyond Zero, písmenko X by mělo označovat crossover a číslovka 4 by se podle francouzských kolegů měla vztahovat k označení velikosti. A ta by měla v případě BZ4X odpovídat zhruba rozměrům současné Toyoty RAV4.

Jak už ovšem z dokumentů Evropského úřadu pro duševní vlastnictví víme, Toyota si nechala registrovat celou řadu elektromobilů s označením BZ1 až BZ5, včetně modelů s označením X. U nich se původně počítalo s možností pohonu všech kol, možná však půjde o výrazněji odlišené vozy.

Dodejme, že nový elektrický crossover by se měl časem objevit také s logem Subaru, které se mělo podílet na jeho vývoji. Pro Toyotu pak jde o první z celkem šesti elektromobilů, který chce představit do konce tohoto desetiletí. Kromě vývoje elektromobilů však Toyota i nadále investuje do rozvoje technologie vodíkových palivových článků.