Nový Ford Mustang má datum premiéry, zvuk V8 ale odkrývá již nyní

Šestá generace Fordu Mustang je na trhu od roku 2015 a během uplynulých let dosáhla řady úspěchů. Ostatně Mustang se několikrát po sobě stal i nejpopulárnějším sportovním kupé na světě, čímž se modrý ovál rád chlubil. Již brzy však dorazí jeho nástupce.

Automobilka totiž prostřednictvím sociálních sítí oznámila, že premiéra sedmé generace modelu Ford Mustang proběhne 14. září 2022 během autosalonu v Detroitu. Ford k této příležitosti naplánoval i akci The Stampede, která odstartuje od sídla značky Dearborn v Michiganu a povede na Hart Plaza v Detroitu, kde proběhne show s odhalením. A na co se můžeme těšit?

Společně se zprávou na sociálních sítích zveřejnila automobilka také krátké video, na kterém můžeme vidět slavné logo modelu. Na pozadí je pak slyšíme vytáčení evidentně svalnatého motoru s hlubším zvukem a lehkým poprskáváním po sundání nohy z plynu. Na konci videa je pak slyšet rozjezd s lehkým protočením kol a svižné přeřazení.

Nová ukázka tak jen opět potvrdila, že nový Mustang nabídne i plnotučný motor V8, jehož dunivější a agresivnější zvuk se dostal poprvé na veřejnost již s některými nahrávkami z testování maskovaných prototypů. Tehdy však ještě nikdo netušil, zda je zvuk motoru finální, nebo se nás automobilka snaží pouze zmást.

O technice motoru zatím bohužel nevíme nic bližšího, podle nejčastějších spekulací ze zámoří by se však stále mělo jednat o současnou 5,0litrovou pohonnou jednotku. Zatím není jasné, jak moc se automobilka rozhodla hýbat s výkonem, velmi pravděpodobně si však minimálně pohrála s laděním aktivního výfuku.

Osmiválec by opět měl být dostupný jak s manuální šestistupňovou převodovkou, tak i automatickou skříní. O jejich technice ale zatím bohužel nemáme žádné bližší informace. Z minulé generace by si měl nový Mustang převzít také 2,3litrový čtyřválec EcoBoost, ani zde však prozatím nemůžeme nabídnout technické parametry.

V souvislosti se sedmou generací Mustangu se ale hovoří také o možné elektrifikaci. Ford by údajně mohl vsadit na systém, kdy spalovací motor pohání zadní kola, zatímco elektromotor by poháněl přední nápravu. Nový Mustang by se tak mohl stát historicky prvním, který z výroby nabídne pohon všech kol. Příchod této verze, pokud se jí vůbec dočkáme, se však očekává s určitým odstupem od premiéry.

Po stránce designu nás nejspíš nečekají žádná extrémní překvapení, což ostatně naznačily i první úniky fotek. Nový Mustang tak bude evolucí klasického designu s protáhlou kapotou a klasickou siluetou kupé s pozvolně klesající střechou. Novinkou by měly být ještě ostřeji řezané tvary, patrné především na tvaru přídě, světel, bočních linek, atd.

Na více detailů si ještě budeme muset počkat, Ford se ale jistě pokusí vzbudit kolem premiéry pořádné pozdvižení, takže existuje šance, že nám ještě před premiérou nabídne pár dalších ochutnávek z nové generace.