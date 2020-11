Nový Mercedes-Benz Citan slibuje novou techniku. Dorazí v roce 2021

Mercedes-Benz je sice primárně považován za výrobce prémiových automobilů, se znaky trojcípé hvězdy jsou ale nabízeny také autobusy, nákladní vozidla nebo dodávky. A právě divize užitkových vozidel nyní chystá jednu novinku, druhou generaci modelu Citan.

Citan rozšířil nabídku Mercedesu v roce 2012, jakožto jeden ze společných projektů s aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi. Jednalo se totiž o sesterský model Renaultu Kangoo, který byl novinkou v nabídce značky. Takhle kompaktní dodávku Mercedes do té doby nenabízel, leda snad osobní verzi předcházelo na začátku tisíciletí MPV Vaneo.

Automobil se stal prodejně úspěšným, a tak automobilka počítá s jeho druhou generací. Ta dorazí v druhé polovině roku 2021, jak slibuje vydaná tisková zpráva.

Ta dále zdůrazňuje, že nástupce Citanu bude zcela nové auto. To však neznamená, že by Mercedes v tomto ohledu ukončil spolupráci s japonsko-francouzskou aliancí, jako se to stalo s Mercedesem třídy X, sourozencem Nissanu Navara, jehož produkce skončila po pouhých třech letech. Přestože to automobilka zatím oficiálně nepotvrdila, Citan bude nadále sdílet technický základ s Renaultem Kangoo. Ten se nedávno rovněž představil v nové generaci, která má skutečně nový základ, v podobě platformy CMF.

Mercedes každopádně tvrdí, že novinka bude chtít zkombinovat kompaktní vnější rozměry s prostornou kabinou. Snadný přístup pak mají zajišťovat posuvné boční dveře na obou stranách karoserie, stejně jako nízká nakládací hrana.

Novinkou navíc bude čistě elektrická varianta. Kangoo už sice elektrický derivát nabízí už ve stávající generaci (je dokonce nejprodávanější elektrickou dodávkou v Evropě), Citan se ale takové varianty dočká až v druhé generaci.

Vedle toho navíc od Citanu bude odvozena také nová třída T. Připravována je pro rok 2022, přičemž má jít o ryze osobní model. Půjde tak o menší ekvivalent třídy V, která je osobním derivátem Vita.