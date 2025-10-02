Hyundai chce v Nošovicích vyrábět další elektrické SUV. Mělo by klíčovou roli
Jediná evropská továrna Hyundaie letos neprožívá nejlepší období. Stárnoucí portfolio by však mohlo oživit nové elektrické SUV. K jeho rozjezdu je ovšem zatím daleko.
Výroba osobních aut v Česku za prvních letošních osm měsíců meziročně klesla o 2,1 procenta na 953.433 vozů. Zatímco Škodovce se aktuálně daří, kolínská Toyota a zejména nošovická továrna Hyundaie hlásí pokles.
Je to právě přitom korejská automobilka, která stojí za zmíněným více než dvouprocentním propadem. Meziročně se ve Slezsku vyrobilo o nezanedbatelných 30.110 vozů méně než loni ve stejném období.
Za propadem stojí především skladba portfolia. Vedle oblíbeného kompaktního SUV Tucson zde totiž vzniká také modelová řada i30 a elektrický Hyundai Kona. Kompaktní Hyundai i30 přitom patří mezi služebně nejstarší modely ve své třídě. Světu se totiž představil již začátkem října 2016 na autosalonu v Paříži, navíc první, a zároveň jedinou větší modernizací prošel začátkem roku 2020, nástupce tedy potřebuje jako sůl.
A zatímco sesterská Kia Ceed ze slovenské Žiliny už následovníka v podobě modelu K4 dostala, Hyundai i30 na něj stále čeká. Segment nižší střední třídy navíc dlouhodobě prochází odlivem zákazníků směrem ke crossoverům a SUV, dokud proto Korejci nepředstaví nástupce, asi řada i30 lepší výsledky nevykáže.
Docela složitou situaci má také Hyundai Kona Electric, první sériově vyráběný elektromobil v Česku. Jeho druhé provedení si sice v Česku vede poměrně slušně (205 registrací do konce letošního srpna), v evropském srovnání už tak dobré není.
Čísla za první letošní půlrok totiž ukazují, že elektrická kona se s 16.594 registracemi (meziročně o 10 % méně) dostala až na 23. místo mezi všemi elektromobily. Škody Elroq a Enyaq za totožné období díky 34.076, respektive 32.806 exemplářům obsadily 8. a 9. příčku.
Kona se základní cenou 749.990 Kč je sice o 50 tisíc levnější než elroq, ten ovšem nabídne o devět centimetrů delší karoserii, výrazně větší rozvor (2765 vs. 2660 mm) a celkově prostornější kabinu, protože na rozdíl od hyundaie nevychází ze spalovacího sourozence. Škoda Elroq v základním provedení 50 navíc disponuje vyšším výkonem (125 proti 99 kilowattům) a o něco větším trakčním akumulátorem s využitelnou kapacitou 52 kWh místo 48,6 kilowatthodin u kony. Konkurence se zkrátka během několika let posunula dál.
Nošovický Hyundai proto podle informací ČTK usiluje o další, tentokrát větší a modernější elektromobil. Nemá se přitom jednat o nedávno představený model Ioniq 3, který má korejská značka vyrábět v Turecku.
Očekávat proto můžeme alternativu k zmíněnému SUV Tucson, respektive ke Škodám Elroq a Enyaq. Zájem zákazníků se totiž aktuálně soustředí především na menší a dostupnější městské elektromobily, respektive na kompaktní SUV. A právě v posledním jmenovaném segmentu zatím Hyundai žádného zástupce v Evropě nemá. Kdy a jestli tak však stane, je zatím ve hvězdách.
Zdroj: ČTK a autorský článek, video:, foto: Hyundai a auto.cz