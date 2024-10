Nový Peugeot 208 ve videotestu: Zaujme stylem i jízdou. A co nový hybrid?

Vladimír Kadera vás ve svém novém videu seznámí s novým Peugeotem 208. Jak se mu líbí nový hybridní tříválec a co jej naopak štve?

Aktuální trendy v automobilovém světě přejí zejména až extrémně populárním crossoverům a SUV, ale i přesto zůstává segment malých aut pořádně nabitý. Každý si v něm může vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje a bývalo pravidlem, že malá francouzská auta stále jezdí, ale platí to i v dnešních dnech?

Vláďa Kadera se rozhodl to zjistit za volantem nejnovějšího Peugeotu 208 s novým elektrifikovaným tříválcem se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Nejprve si však musel zvyknout na netradiční pozici za volantem s architekturou interiéru i-Cockpit. Spolu s menším prostorem vzadu je to jen jeden z mála neduhů nejmenšího peugeotu, protože jinak je příjemným autem pro každý den. Nevěříte? Podívejte se na naše nové video.