DVOJTEST Peugeotů 208 Hybrid 136 a e-208 51 kWh – Mild-hybrid, nebo elektromobil?

Nám se do dnešního netradičního dvojtestu dostaly do rukou hned dva kousky, kde si vrcholnou výbavu GT můžete prohlédnout ve dvou různých odstínech. S perleťovou červenou barvou Elixir se prezentuje elektrifikovaná varianta Hybrid 136 e-DCS6, čistě elektrická verze e-208 nese modrý perleťový lak Vertigo. U obou modelů si za metalízu připlatíte rovných 18 tisíc korun.

Dokonce si dovolím malou úvahu, že kdyby se Peugeot rozhodl pro návrat legendární sportovní verze GTi, mild-hybrid by byl ideální základ. S ještě vyšším výkonem by na okreskách mohl opravdu zářit, protože i standardní verzi Hybrid 136 můžete vodit zatáčkami ve vysokých rychlostech, a protože je Peugeot 208 velmi kompaktní, všude se bez problému vejdete. Oceníte při tom řízení s malým volantem a rychlým převodem.

Peugeot e-208 115 kW (51 kWh)

Má u takhle malého auta elektrický pohon smysl, když si za něj připlatíte stovky tisíc? Konkrétně v tomto případě se malý peugeot s nějakou příplatkovou výbavou vyšplhal na 947 tisíc korun – za to se dá pořídit třeba Škoda Karoq s pohonem všech kol. I pokud byste si několik příplatků odpustili, dostanete se na 910 tisíc, budete-li chtít zůstat větší, 51kWh baterie se silnějším elektromotorem, který nabídne 156 koní. V jiném provedení než vrcholném GT totiž tuhle techniku nedostanete.

Interiér je pochopitelně stejný jako u červeného hybridu včetně prosklené střechy za 15 tisíc a věcí typu online navigace. Zatímco ale u mild-hybridu se člověk bez navigování obejde celkem snadno, v elektromobilu má jistou výhodu – navigace umí sama nabídnout zastávku u nabíječky, pokud do ní zadáte trasu delší, než je aktuální dojezd vozu. To žádná aplikace, která by mohla být na displeji zobrazená skrz Android Auto – ten je už v základu a bezdrátový – nezvládne.

Za zmínku stojí také to, že se do dveřních výplní dá velmi snadno zasunout 1,5l láhev s vodou či větší termoska, které se navíc snadno za jízdy vyndávají, nebo třeba 3D i-Cockpit – přístrojový štít s 3D zobrazením. Dá se vypnout, pokud by vás moc tahalo za oči; ne každému je to příjemné, stejně jako head-up displeje. Fakt, že přes věnec správně nastaveného volantu půlku toho displeje nevidím, asi nemusím pořád dokola opakovat; ostatně, zmínil to už Lukáš v první kapitole.

Nakousl jsem ale možnost nechat navigaci vyhledat nabíječku. Jak moc to je potřeba? Nejen peugeoty, ale snad všechna elektrická auta koncernu Stellantis na stejné platformě a se stejnou technikou tvrdošíjně zobrazují dojezd 400 km, když vůz nabijete do sta procent. “Dvěstěosma” není výjimkou, ovšem abyste skutečně najeli čtyři stovky kilometrů, museli byste být mnohem lepší řidiči než já.

Ukazatele dojezdu bývají chronicky tím přesnější, čím víc se blíží k nule. Tady mi displej při 15 % ukazoval dojezd 44 km, z čehož soudím, že by se na plnou baterii mělo dát ujet 293 kilometrů. Když jsem vůz připojil k rychlé nabíječce – auto přijme až 100 kW nabíjecího výkonu – stojan do baterie “tlačil” 95–100 kW. Odjížděl jsem při 85% stavu nabití, přičemž nabíjecí výkon stále dosahoval 43 kW.

V jiném případě jsem k nabíječce přijížděl se zhruba padesáti procenty a měl jsem hlad. V takovou chvíli je, myslím, lepší ušetřit a místo opravdu rychlé nabíječky vůz připojit ke kabelu, který dá 50 kW. Za kilowatthodinu tu totiž zpravidla zaplatíte méně peněz než u těch nejrychlejších stojanů a vůz při vyšším stavu dobití baterie stejně o moc víc než padesáti kilowatty nabíjet nebude. A i kdyby nabíjet rychleji chtěl, “padesátka” vám dá víc času na jídlo.

Nutno podotknout, že i když jsem za svůj týden s e-208 najel lehce přes 800 kilometrů, potřeba nabíjení nikdy nebyla na obtíž, i když jsem nemohl nabíjet doma ani v práci. Vždycky to vyšlo tak akorát, že jsem nabíjel při obědě nebo třeba při nákupu a na všechny potřebné cesty, mezi nimiž byl i víkendový výlet hluboko do jižních Čech, to stačilo. Při vracení ukazoval displej průměrnou spotřebu rovných 15 kWh/100 km, a to zhruba třetinu trasy tvořily dálnice, kde jsem jel okolo stotřicítky.

Dokáže být divočák

Když jsem s 208 současné generace jel před pár lety poprvé, docela mě bavila svým sebejistým podvozkem a slušnou dynamikou; tehdy měla nějakou verzi přeplňovaného PureTechu. Elektrická verze má díky lepšímu rozložení hmotnosti a nižšímu těžišti potenciál být ještě zajímavější, takže jsem se před víkendem na krásné jihočeské okresky docela těšil.

Elektrický Peugeot 208 ovšem dokáže být autem dvou tváří. V normálním jízdním režimu nemá valnou odezvu na plyn, působí skoro až letargicky, těžkopádně. Přepněte ale do režimu Sport a reakce se razantně zostří. Ukazatel zátěže pohonného ústrojí leze do vrchní půlky s označením “Power” velmi ochotně a vůz dokáže opravdu zabrat. Líbí se mi také, že sportovní mód tu, na rozdíl třeba od větší e-308, nezvýší odpor volantu.

Do snahy o dynamickou jízdu ovšem u tohohle konkrétního kusu trochu hází vidle michelinky Primacy 4. Na elektromobilech i jiných kompaktech nejen v novinářských flotilách sice bývají poměrně běžné, mají totiž nízký valivý odpor a v přímém směru také docela dost trakce, v zatáčkách jsou ale i na suchu přinejlepším průměrné, a když naprší, začínají se smýkat extrémně brzy. Tím chci říci, že kdyby člověk byl ochoten obětovat trochu dojezdu a obul něco schopnějšího – v daném rozměru se dělají třeba pneumatiky Continental SportContact 3 i 5, Pirelli P Zero, Dunlop SP Sport Maxx i Michelin Pilot Sport 5 – věřím, že by byla e-208 v zatáčkách docela obtížně dostihnutelná.

Alespoň dokud by asfalt byl kvalitní. Vůz v přímém směru dokáže, jistě i díky tuhé karoserii a nízkému těžišti, úspěšně odfiltrovat až neuvěřitelně rozbitou a hrbolatou silnici i v dost svižném tempu. Pokud ale narazíte na nerovnosti v zatáčce, zejména je-li jich víc větších za sebou, má podvozek občas tendenci odcestovat z oblouku ven. Přitom jsou některé odskoky kol hlučnější, než by se mi líbilo – a než by výborné výkony na rovných rozbitých cestách naznačovaly.

Jenže samozřejmě je to městský hatchback, nikoliv sporťák, v zatáčkách bude jezdit pomaleji, a tak ty Primacy 4 budou většině zákazníků dávat lepší smysl. Při městské a příměstské jízdě člověk ocení malé rozměry vozu, vzhledem k volantu relativní snadnost nastupování nebo fakt, že se s trochou snahy vejdu s výškou 184 cm “za sebe”. Výhled z vozu by naopak mohl být lepší – zejména pravý sloupek A spolu se zrcátkem vytváří tímhle směrem docela velký mrtvý úhel.