Nový problém pro elektromobily? Německá města je zakazují v parkovacích garážích

Automobily na elektrický pohon se stávají stále častější součástí evropských silnic, a to kvůli tlaku Evropské unie na rozvoj těchto modelů s nulovými lokálními emisemi. Právě kvůli „ekologickému“ pohonu (nikdo neřeší ekologii výroby elektřiny pro ně) jsou hojně zvýhodňovány, ať už státními invencemi na jejich pořízení nebo třeba nižším zdaněním, případně bezplatným užíváním dálnic. Jenže nyní se rýsuje jedno jejich znevýhodnění. A pro mnohé jejich vlastníky celkem zásadní.

První takovou vlaštovkou je německé město Kulmbach nedaleko českých hranic, které v jedné z místních podzemních garáží zakázalo parkování elektromobilům. Podobný zákaz přitom zavedlo v jedné parkovací garáži také město Leonberg.

Bavorské město Kulmbach tímto krokem reagovalo na dřívější požár v garáži na náměstí Eku-Platz. Loni v září tam vzplanul postarší Volkswagen Golf, což následně na několik měsíců garáže zavřelo, kvůli nutnosti jejich opravy. Přestože daný vůz nebyl elektromobilem, právě elektřinou poháněné vozy se městečko nedaleko Bayreuthu rozhodlo v těchto garážích po jejich znovuotevření zakázat.

Radnice tím reagovala na fakt, že elektromobily je složité hasit. Stejně zdůvodňuje zákaz parkování elektroaut a plug-in hybridů v garáži Altstadt také město Leonbach.

I čeští hasiči přiznávají, že automobily s velkými bateriemi (vedle elektroaut také plug-in hybridy) je složité hasit. Baterie se totiž skládají z hořlavých materiálů, záporné elektrody bývají samy o sobě hořlavé a obvykle na vzduchu samozápalné, zatímco kladné elektrody bývají z látek s vysokým podílem chemicky vázaného kyslíku, což podporuje hoření. Navíc dochází k úniku toxických látek z baterie, když může dojít k uvolnění fluorovodíku nebo chlorovodíku.

Navíc hrozí, že se baterie kvůli probíhajícím chemickým reakcím opět rozhoří. Akumulátory se totiž díky svému chemickému složení mohou rozhořet i bez přístupu vzduchu – při chemické reakci uvnitř akumulátoru v případě hoření vzniká dostatek kyslíku pro další hoření, dochází tak k řetězové reakci. Hašení tak může trvat mnohem delší dobu, elektroauta se tak často vkládají do speciálních kontejnerů s vodou, v nichž mají „dohořet.“

Taková situace je nebezpečná sama o sobě, natožpak v podzemní garáži. Betonové panely, z nichž se takové garáže stavějí, sice žáru celkem účinně odolávají, v případě dlouhého trvání však i v jejich případě hrozí jejich kolaps. Ostatně to se stalo v Kulmbachu, což si vyžádalo opravu garáží za několik milionů eur.

A co víc, do podzemních garáží se špatně dostávají klasické hasičské vozy. Právě to byl problém v Kulmbachu, kde do dotčené garáže mohou jen vozidla vysoká 2,1 metru. I proto přímo v českém prostředí vznikla speciální hasičská Toyota Hilux právě pro zásahy v podzemních garážích.

Není tak divu, že se i v českém prostředí pracuje na legislativě, která by parkování elektromobilů v zastřešených prostorech mohla nějakým způsobem z důvodu bezpečnosti nějakým způsobem omezit, jak přiznává plukovník Rudolf Kramář, vedoucí pracoviště komunikace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V rámci ní má být řešena metodika jak pro samotné parkování elektroaut, tak pro chystaná energetická bateriová úložiště, která mají vzniknout přestavbou baterií ze starých elektrovozů. Upravena má být také výstavba dobíjecích stanic v garážích.

Podoba této legislativy a technické metodiky zatím není známá, jelikož se na její podobě nadále pracuje. Navíc se taková metodika vytváří také na úrovni celé Evropské unie, která by následně byla převzata také u nás. Není každopádně vyloučeno, že parkování elektromobilů v podzemních prostorách omezí. Mohlo by to fungovat podobně jako u vozů na LPG a CNG. Tedy že by jejich parkování v parkovacích garážích nebylo zakázáno zcela, ale vázalo by se na pečlivější vzduchotechnice v takových prostorech. Vzhledem k rizikům spojeným s požáry elektrovozů by takové omezení dávalo smysl.