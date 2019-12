Expanze elektroaut za rohem. Jak se bude bojovat s hořícími bateriemi? Jsou na to hasiči připraveni?

Expanze elektromobilů je už za rohem. V roce 2020 velká část automobilek přijde se svým elektrovozem, do něhož vkládají své naděje. Jenže stále je tu velká část neznámých. Pořád se neví, jestli o elektroauta zákazníci budou mít skutečně zájem. Nebo jak to bude vypadat na nabíjecích stanicích, kterých může být najednou málo. A nejistota vládne i v otázce bezpečnosti. Veřejnost se i s odkazem na množící se zprávy o hořících Teslách obává, zda elektromobily jsou skutečně bezpečné.

Pravdu se dozvíme až v praxi, protože současné tuzemské statistiky nehodovosti zatím neevidují dostatečný počet havarovaných elektromobilů, aby šlo prokázat, zda jsou, či nejsou bezpečnější než automobily s konvenčním spalovacím motorem. Konkrétně u nás došlo za posledních 5 let podle statistik pouze k čtyřem požárům vozů s hybridním pohonem, z toho pouze v jednom případě hořela baterie a k 15 požárům elektrických koloběžek, motorek a skútrů. Vedle toho tuzemští hasiči řešili ještě dva požáry elektrických autobusů. Ani celosvětově těch případů zatím zase tolik nebylo – u medializovaných případů se navíc nikdy hned po nehodě nevědělo, zda už třeba baterie nebyla poškozena již předtím.

Máme však dobrou zprávu v tom smyslu, že čeští hasiči jsou na elektromobily dostatečně připraveni. „Z našeho pohledu problematika elektromobilů souvisí s tím, že je nutný odlišný přístup k zásahu. Taktiku zásahu však už máme stanovenou. S elektromobily si tudíž umíme poradit,“ tvrdí plukovník Rudolf Kramář, vedoucí pracoviště komunikace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Odlišný postup hašení

Odlišný způsob zásahu souvisí s tím, že akumulátory elektromobilů jsou náchylné k zahoření v případě jejich mechanického poškození. Při deformaci baterie totiž může dojít ke zkratu, který ji zahřeje nebo zapálí bateriové články. Baterie se totiž skládají z hořlavých materiálů, záporné elektrody bývají samy o sobě hořlavé a obvykle na vzduchu samozápalné, zatímco kladné elektrody bývají z látek s vysokým podílem chemicky vázaného kyslíku, což podporuje hoření.

Potřebné jsou také dýchací přístroje, kdyby došlo k úniku toxických zplodin z baterií. Uvolnit se totiž může třeba fluorovodík a chlorovodík. Kramář navíc dodává, že čeští hasiči mají ve spolupráci se zahraničními kolegy podaný patent na postup hašení elektromobilu se speciálním zařízením, které hořící baterii umí uhasit a ochladit v jednotkách minut.

To je výrazná úspora proti dnešní situaci, kdy zásah může trvat mnohem delší dobu. Navíc hrozí, že se baterie kvůli probíhajícím chemickým reakcím opět rozhoří. Akumulátory se totiž díky svému chemickému složení mohou rozhořet i bez přístupu vzduchu – při chemické reakci uvnitř akumulátoru v případě hoření vzniká dostatek kyslíku pro další hoření, dochází tak k řetězové reakci. Z toho důvodu se dnes vraky elektromobilů často vkládají do speciálních kontejnerů s vodou, v nichž „dohoří.“

Samotná taktika současného postupu hašení elektromobilů je stejná jako u konvenčních aut, jednoduše jde o to ochlazovat vozidlo tak dlouho, než přestane hořet. Jenže u elektromobilů to kvůli probíhajícím chemickým reakcím může trvat podstatně déle. Třeba nedávno v Rakousku hořící Tesla musela být chlazena 72 hodin. I proto jsou potřeba tyto kontejnery.

Speciální kontejnery

„Tyto kontejnery zamezují bateriím, aby se znovu rozhořely, než se zcela zničí. Navíc kapalina zadržuje látky, které by jinak unikaly do ovzduší a umožnily další rozhoření,“ zdůvodňuje tento postup Kramář.

I z toho důvodu chce hasičský sbor rozšířit vybavenost takovými kontejnery. „Předpokládáme nákup minimálně 50 kusů kombinovaného hasícího kontejneru vybaveného různými typy hasiva a vysokotlakem a 50 kontejnerů pro tzv. utopení vozidla. Realizace projektu předpokládá využití evropských fondů a národního spolufinancování,“ uvádí Lenka Rezková, tisková mluvčí ministerstva dopravy, s tím, že projekt má být dokončen do poloviny roku 2022.

Hasičský sbor navíc úzce spolupracuje s výrobci, včetně domácí Škody Auto, aby se hasiči dozvěděli, kde jsou v daném elektromobilu umístěny baterie nebo v jakém místě se přesně nacházejí vypínací body. Za tímto účelem probíhají různá školení.

Vedle toho se touto problematiku intenzivně zabývá Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které iniciovalo začlenění tématu bezpečnost elektromobilů do připravované aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, která má být vládě předložena ještě letos.

Pracovní skupina zahrnující odborníky z různých sfér má definovat různá pravidla, která by se týkala elektromobilů. V dnešní době totiž prakticky definovaná nejsou. „Předpokládá se, že hned v příštím roce budou zahájeny práce na projektu, který by měl zajistit do budoucna „bezpečný, efektivní a metodicky řízený zásah jednotek požární ochrany při mimořádných událostech s výskytem vozidel s trakčním bateriovým systémem“. Důležité přitom je zajistit adekvátní hasební a záchranné postupy s důrazem na bezpečnost osob a jednotek požární ochran,“ říká k tomu Rezková z ministerstva dopravy.

Stavební úpravy garáží?

Do budoucna by tak mohla platit nařízení, která by třeba upřesnila, kde v podzemní garáži nebo parkovacím domě může stát dobíjecí stanice pro elektromobily. V každém případě by měla být umístěna mimo únikovou cestu a být přístupná pro hašení.

Nabízí se ale třeba i možnost použití speciálních kójí, v nichž by elektromobily při dobíjení stály – ty by totiž zabránily dalšímu šíření požáru. Případně možnost vypnutí dobíjecí stanice na dálku. Možností jsou ale třeba i odsávače par nebo umístění čidel. Právě čidla ale podle Kramáře mohou být problém – problém v baterii se sice obvykle pozná podle její rostoucí teploty vyšší teplotu ale může v parkovací garáži způsobit třeba i něco jiného – zplodiny z výfuku konvenčních aut, ohřáté kotouče brzd a podobně.

Z toho důvodu tak není zcela vyloučeno, že se do budoucna dočkáme zákazů vjezdu pro elektromobily do parkovacích garáží, jaké dnes mnohdy najdeme u vozidel na LPG nebo CNG. Při výstavbě parkovací garáže by totiž mohlo být levnější místo nákladných stavebních úprav v souladu s normami raději zakázat vjezd elektrovozům do takové budovy.