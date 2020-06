Nový šéf Citroënu naznačil, že rodinný ideál se nástupce nedočká

Novopečený šéf Citroënu Vincent Cobée převzal počátkem roku funkci CEO od Lindy Jacksonové. Na nové pozici se už stihl rozkoukat a v rozhovoru pro britský Autocar nyní prozradil, co asi můžeme od automobilky v příštích letech očekávat.

Novináře pochopitelně zajímala budoucnost okrajových modelů, především rodinného MPV C4 SpaceTourer, respektive jeho sedmimístného sourozence Grand C4 SpaceTourer. A ze slov šéfa automobilky je patrné, že udržet takové modely při životě bude v příštích letech nesmírně těžké.

„Stručně řečeno, MPV taková, jaká nyní známe, bude opravdu obtížné zachovat. My chceme C4 SpaceTouer prodávat tak dlouho, jak jen to půjde, tedy dokud si najde své zákazníky. Budeme pokračovat v modernizaci stávajícího vozu. Ale příjezd nové generace? To bychom museli vědět, co bude příští velká věc po boomu SUV a crossoverů,“ uvedl Cobée, z jehož slov je patrné, že nástupce schopného rodinného MPV teď není na pořadu dne.

Francouzská značka však nechce o své zákazníky přijít, proto se snaží hledat alespoň nějaké alternativy. „Zajistili jsme, aby model C5 Aircross ve druhé řadě i nadále nabízel tři nezávislá sedadla, což je jeden z oblíbených prvků kategorie MPV,“ dodal na toto téma. Otázkou zůstává, jestli to není jen slabá náplast.

Když byla řeč o okrajových modelech, zapomenout se samozřejmě nesmělo ani na malý městský vůz C1. „V daném segmentu je C1 velmi dobrým a konkurenceschopným vozem. Samotný segment ale čelí řadě výzev - rostoucím nárokům na výbavu a přísnějším emisním normám. Zákazníci přitom citelně vnímají jakýkoliv cenový nárůst,“ připomíná Cobée.

„O budoucnosti modelu C1 jsme zatím definitivně nerozhodli, ale částečnou odpovědí je čistě elektrické Ami. Když se podíváme na klasická městská mini… kolik lidí v autě sedí? Nanejvýš dva. A průměrná ujetá vzdálenost? Do pětadvaceti kilometrů. Nemohlo by Ami udělat stejnou službu, kdyby stálo stejné peníze?“

Na odpověď si ještě musíme počkat.