Citroën Grand C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi EAT 8 – Proč je nikdo nemá rád?

Segment MPV umírá na úkor SUV a crossoverů nejrůznějších střihů. Je to velká škoda, protože pro početné rodiny je to stále nejlepší volba, jak potvrzuje i extravagantní Citroën Grand C4 SpaceTourer.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Díky obrovským proskleným plochám působí kabina vzdušně a máte skvělý výhled všemi směry. Za volantem si udělám pohodlí a s výškou 176 cm se s obrovskými rezervami posadím do druhé řady. Ani kolega s výškou ke dvěma metrům tu neměl problém. Testovaný vůz navíc dostal paket se třetí řadou sedaček, tento SpaceTourer tedy uveze až sedm cestujících. Za další dvě místa si připlatíte 18.000 Kč a byť je auto opravdu prostorné, nenafoukne se k prasknutí. Se zadními místy tedy počítejte spíše pro děti a menší dospělé, jako jsem já. Rozhodně tu ale máte více místa než v sedmimístných SUV. Ať už co do posezu, tak i snadnějšího nastupování a vystupování.

I když velké rodinné MPV není autem, které by na sebe mělo strhávat pozornost, Citroën se extravagance nebál. Vzhled přídě přesně pasuje do současného portfolia značky. Logo spojené s maskou navazující na rozdělené přední světlomety už dobře známe z jiných modelů. Světle zbarvené přední sloupky se postupně mění v lišty a končí až u zadního okna. To má, stejně jako boční okna, zatmavená skla (v testované výbavě Shine standard). Sedmnáctipalcová kola působí maličce, těžko to ale 4,6 m dlouhému a 1,8 m širokému autu vyčítat.

Buď jak buď, i přes tuto změnu má Grand C4 SpaceTourer plnit stále stejnou roli spolehlivého a pohodlného rodinného přepravníku až pro sedm osob. Nejnovější provedení jsme vyzkoušeli s nejsilnějším motorem v nabídce. Tvoří jej dvoulitrový turbodiesel s výkonem 120 kW, jenž se páruje výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou. Při konfiguraci auta se nešetřilo, takže by dostupná výbava měla posádku doslova hýčkat. Je to tak i v praxi?

Řízení tohohle auta není žádnou okreskovou zábavou pro náročné, ostatně to ani nemá v popisu práce. Volant chodí lehce, takže ani manipulace s tímto mikrobusem není úplně složitá. Zatáčky sice umí projet rychle, náklony karoserie a projevy nedotáčivosti ale brzy naznačí, kde jsou stanovené mantinely. Do nich vás po čase přestane bavit vrážet a spokojíte se s tím, že auto je dělané hlavně „na pohodu“ a bezpečnou přepravou vícečlenné posádky.

Jak už jsem říkal, naladění pohonné jednotky vlastně skvěle odráží celkový charakter auta. Také podvozek totiž brnká na pohodovou notu. Nechybí mu charakteristické francouzské houpání a až sedmičlennou posádku převeze z bodu A do bodu B v co možná nejvyšším komfortu. Ani městské kostky mu nedělají problém a do kabiny nepřináší výrazné negativní jevy. Až na větších výmolech můžete zpozorovat, že vůz občas nervózně uskočí, takové případy byste ale napočítali na prstech jedné ruky.

Závěr

Závěr

Nebudu vám lhát, nejsem úplným odpůrcem SUV a crossoverů. Dost možná je to tím, že menší z nich se jízdními vlastnostmi stále více přibližují klasickým hatchbackům (zdravím Kiu XCeed). A dost možná mě prostě a jen tahle marketingová vlna semlela. Ať už je to jakkoliv, kdybych nebyl čtyřiadvacetiletý vejrostek, ale dvaačtyřicetiletý táta od početné rodiny, nevidím jediný důvod, proč dát SUV přednost před takto dobře fungujícím MPV. Ale bude ještě vůbec nějaké na trhu, než do tohoto věku dospěju já osobně?

Nemalujme čerta na zeď a pojďme si připomenout, za co si Citroën Grand C4 SpaceTourer zaslouží pochvalu. Originální vzhled se mi líbí, vždy je to ale subjektivní záležitost. Co mu však nejde odepřít, to je vzdušnost, prostornost a variabilita uvnitř, stejně jako bohatá výbava, za kterou si už nemusíte připlácet. Ne každému bude po pochuti umístění digitálních budíků a složité ovládání palubních funkcí. Podvozkově ale vozu není moc co vytknout, stejně jako dynamice motoru. Není sice nijak nadprůměrná, ale pro rodinné potřeby dostačující.

A když si pospíšíte, můžete model do konce září pořídit s nějakou tou slevičkou. Na námi testovanou specifikaci je teď sleva výrazných 113.000 Kč, dalších 30.000 Kč dostanete od Francouzů coby narozeninový bonus, takže auto s dvoulitrovým turbodieselem, automatem a bohatou výbavou přijde na 719.900 Kč. A to je vcelku slušné, no ne?

Plusy

Originální design

Prostorná a praktická kabina

Vyváženost jízdních vlastností

Slušná spotřeba

Minusy